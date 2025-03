Helena Prestes sembra non riuscire proprio ad accettare la vittoria di Zeudi Di Palma all’ultimo televoto del Grande Fratello. Lunedì, 11 marzo, l’ex Miss Italia è stata decretata terza finalista dell’edizione, battendo Shaila Gatta, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Un risultato che ha destabilizzato la brasiliana, la quale è convinta che la modella 23enne sia soltanto una stratega e che abbia giocato con lei per andare avanti nel gioco. Com’è noto, le due avevano stretto un’amicizia ‘speciale’, arrivando a scambiarsi anche un bacio di baci passionali. Nonostante le dichiarazioni di Zeudi, però, Helena ha sempre ribadito di non volere una relazione seria con una donna.

Dopo il ripescaggio della brasiliana, le due si sono allontanate sempre di più, fino a diventare vere e proprie nemiche. In queste settimane, l’influencer ha attaccato più volte la coinquilina, mettendo persino in dubbio il suo orientamento sessuale. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto alle “Zelena“, ovvero le sostenitrici del legame tra Zeudi ed Helena, schierandosi totalmente dalla parte dell’ex Miss Italia e portandola direttamente in finale. A tal proposito, la Prestes ha fatto una riflessione che non è passata inosservata.

Helena Prestes svela un’informazione sul televoto del Grande Fratello: cos’ha detto

Il fandom delle “Zelena“, ovvero di coloro che speravano di veder nascere un amore tra Helena e Zeudi, è composto da numerosi spettatori internazionali. La loro amicizia speciale ha infatti superato l’oceano, raggiungendo il Brasile, l’Argentina e altri Paesi. Helena ne è ben consapevole, avendo trascorso diversi giorni fuori dalla Casa dopo la sua eliminazione e avendo avuto contatti con molte di queste fan. A quanto pare, però, non immaginava che i voti fuori dall’Italia contassero e, di conseguenza, non pensava che il suo allontanamento da Zeudi potesse penalizzarla nel gioco.

Dopo aver visto Zeudi Di Palma diventare finalista, però, ha fatto una riflessione importante. “Poi sti voti internazionali che non valevano e adesso valgono. Io non lo so… Chi me l’ha detto? Un uccellino. Eh, da fuori votano ragazzi. Ma non dovrebbero valere, io sono d’accordo che non dovrebbero”, ha detto Helena Prestes. “Nella mia edizione valevano e pure tanto, ma anche io penso che non dovrebbero”, ha risposto Stefania Orlando, riferendosi probabilmente ai fan brasiliani di Dayane Mello. Le Zelena non hanno preso affatto bene questo commento, accusandola di ‘sputare nel piatto in cui ha mangiato’ e di riportare informazioni dall’esterno. Ci sarà un provvedimento del Grande Fratello per la brasiliana? Chissà…