Helena Prestes, svolta all’Isola: torna nel gruppo e si scusa/ “È un’altra” ma spuntano dubbi: strategia?

Helena Prestes cambia atteggiamento a L'Isola dei Famosi 2023 e torna nel gruppo, scatenando i dubbi

Nelle ultime ore a L’Isola dei Famosi 2023 sta cambiando qualcosa. Dopo giorni di liti e dissapori, di lacrime e accuse, Helena Prestes ha deciso di fare un vero e proprio ‘switch’. Dopo una chiacchierata con Marco Mazzoli, che l’ha invitata a godersi questi ultimi giorni all’Isola, abbandonando le ostilità con gli altri naufraghi e anzi riappacificandosi con loro, Helena ha adottato un nuovo atteggiamento.

La naufraga ha dunque fatto il suo ritorno nel gruppo dove si è mostrata serena e propensa al dialogo, anche affettuosa in alcuni casi. Un cambiamento che ha fatto piacere ad alcuni, – come lo stesso Marco che ha ironizzato: “Dov’è la Helena di prima? Dove l’hai lasciata? Questa è un’altra Helena” – e che ha però fatto storcere il naso ad altri.

Helena Prestes, pace e abbraccio ‘forzato’ con Andrea Lo Cicero: Pamela critica

Helena ha voluto chiedere scusa ad Andrea Lo Cicero, con il quale ci sono stati forti scontri negli ultimi giorni. Il naufrago ha accettato le sue scuse, dicendosi pronto a ricominciare ma includendola nel gruppo e dandole la possibilità di far ricredere coloro che non la reputano sincera. A gran voce Marco Mazzoli ha dunque richiesto a Helena e Andrea un abbraccio a sancire questa pace che è dunque arrivato, sotto lo sguardo dubbioso di alcuni naufraghi. Pamela Camassa in primis ha ritenuto poco limpido l’atteggiamento di Helena ma anche di chi ha cambiato così drasticamente atteggiamento nei confronti della naufraga finora criticata anche con parole pesanti. Questo l’ha portata ad ammettere che ora è il momento di concentrarsi sul proprio percorso, visto che la corsa alla vittoria è ormai aperta e ‘spietata’.

