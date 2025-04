Helena Prestes ha ricevuto il suo primo Tapiro D’Oro. La brasiliana è uscita da pochi giorni dalla Casa del Grande Fratello, dove si è classificata al secondo posto. Pur essendo una delle super favorite insieme a Zeudi Di Palma, ad avere la meglio è stata infine Jessica Morlacchi, proclamata vincitrice di quest’edizione. A tal proposito, Valerio Staffelli ha voluto consegnare il suo famoso Tapiro alla Prestes per la sua mancata vittoria, chiedendole anche dei pareri su suoi ex coinquilini. In particolare, la 34enne è tornata a puntare sui suoi due grandi rivali del reality: Zeudi e Lorenzo Spolverato.

Helena Prestes sotto attacco dopo il Grande Fratello/ "Minacce dai fan di Alfonso D'Apice"

Nonostante abbia perso, Helena si è detta comunque soddisfatta del suo percorso, sentendosi molto amata dal pubblico e, soprattutto, dal nuovo fidanzato Javier Martinez, che è poi apparso nell’intervista a Striscia. “Mi sono sentita molto amata, mi sono sentita vincitrice, anche perché ho trovato l’amore. Si sono arrivata secondo, ho pensato ‘potevo comprare una casa, adesso non più'”, ha spiegato. Insomma, un destino sicuramente migliore di quello di Shaila Gatta e Lorenzo che, oltre a non aver vinto, si sono anche lasciati in diretta.

The Couple 2025, "fuori" Helena Prestes e Javier Martinez/ Niente reality per i gieffini: i dettagli

Helena Prestes reagisce al suo primo Tapiro D’Oro: ecco cos’ha detto

Successivamente, Valerio Staffelli ha chiesto ad Helena Prestes chi tra i suoi ex coinquilini non riuscisse più a sopportare. Al che, la brasiliana ha fatto i nomi di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma. A tal proposito, Staffelli ha fatto riferimento alla reazione entusiasta dell’ex Miss Italia alla sua sconfitta, sottolineando come avesse festeggiato la vittoria di Jessica Morlacchi. “Fino a due sere prima, mi faceva solo complimenti. Amici amici, poi ti rubano la bici”, ha commentato l’influencer.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi sul rapporto con Helena/ "Abbiamo toccato il fondo ma ci siamo ritrovate"

Infine, l’inviato di Striscia non ha potuto fare a meno di chiederli delle polemiche che hanno coinvolto Lorenzo Spolverato. Negli ultimi mesi, il TG satirico ha condotto un’inchiesta su presunte irregolarità e favoritismi nell’ultima edizione del Grande Fratello, tra cui una presunta protezione riservata a Spolverato. “No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari un ‘Grande Fratellino'”, ha commentato Helena, lanciando una nuova frecciatina al modello milanese. Insomma, anche questa volta, la Prestes non le ha mandate a dire e ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero.