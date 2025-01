Helena Prestes ha dovuto lasciare il Grande Fratello durante la 22esima puntata del reality dopo aver perso al televoto contro Shaila Gatta. Entrambe sono state due grandi protagoniste di questa edizione, quando Alfonso Signorini ha annunciato l’esito del televoto in molti sono rimasti a bocca aperta, per mesi il percorso della modella brasiliana nella casa più spiata d’Italia è stato molto seguito e apprezzato ed è per questo che non si aspettavano che sarebbe stata eliminata.

Dopo la sua eliminazione sul web e sui social è presto scoppiata la polemica, in molti hanno insinuato che il televoto fosse truccato. Sono tantissimi i fan di Helena Prestes che non riescono ancora ad accettare che il suo percorso al Grande Fratello sia giunto al termine. Stando ai rumors, però, l’ex gieffina potrebbe rientrare nella casa. Quando? Questo non è stato ancora rivelato, ma per molti è scontato il fatto che rientrerà per avere dei confronti, proprio come hanno fatto altri ex concorrenti.

Mancano le dinamiche al Grande Fratello senza Helena Prestes, rientrerà nella casa?

C’è chi pensa che Helena Prestes non rientrerà nella casa del Grande Fratello solo per un confronto ma che resterà più a lungo, potrebbe infatti rimanere per qualche giorno come ospite. Su TikTok Biagio D’Anelli ha fatto sapere che l’ex gieffina potrebbe tornare perché senza di lei non c’è una storia. A parer suo da quando lei è uscita non ci sono state dinamiche perché era lei ad alimentarle. Ha poi aggiunto: “Vedrete che succederà qualcosa. Ci saranno delle news e dei cambiamenti”.

Anche sul profilo Twitter Agent Beast si è parlato di un presunto ritorno di Helena Prestes al Grande Fratello. Il tweet fa sapere che la produzione del reality sta valutando il temporaneo ritorno dell’ex gieffina nella casa, per un massimo di 72 ore. Si legge poi che Shaila Gatta e Zeudi Di Palma saranno al centro delle dinamiche con la modella brasiliana, non mancheranno infatti confronti diretti.