Helena Prestes si trasferisce ufficialmente a Terni: il gesto d'amore per Javier Martinez

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto un passo importante nella loro relazione: sono andati ufficialmente a convivere. Sono passati quasi sei mesi da quando hanno lasciato insieme la Casa del GF, scegliendo di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Nonostante una piccola crisi e qualche momento di alti e bassi, oggi la coppia appare più unita che mai e ha deciso di condividere la quotidianità sotto lo stesso tetto. Helena, in più occasioni, non ha nascosto il suo desiderio di costruire un futuro solido con Javier, arrivando persino a parlare della possibilità di mettere su famiglia.

Helena Prestes concorrente reality brasiliano La Fazenda? "Ecco la verità"/ La modella risponde ai rumors

In un primo momento si pensava che i due avrebbero scelto Milano come nido d’amore, ma i piani sono cambiati quando l’argentino ha deciso di accettare una nuova sfida professionale come pallavolista della Terni Volley Academy, squadra maschile che milita nel campionato di Serie A3. Questo lo ha portato a trasferirsi a Terni e Helena quindi ha scelto di seguirlo lasciandosi alle spalle Milano dopo tanti anni. Una decisione che non è passata inosservata e che ha sollevato anche qualche critica, ma che per ora sembra aver reso la coppia serena e più unita che mai.

Helena Prestes contatta un avvocato: "Pronta a denunciare gli haters"/ Lo sfogo dell'ex GF

Helena Prestes raggiunge Javier a Terni: dettagli

Proprio poche ore fa, Helena Prestes ha pubblicato una serie di regali ricevuti al suo arrivo a Terni, dicendosi emozionata per l’accoglienza nella sua nuova casa. Rispondendo ad una fan, poi, Javier Martinez ha scherzato sul fatto che la compagna avesse portato una marea di valigie. Difatti, Javier si trova nella città umbra da diversi giorni, mentre la modella l’ha raggiunto solo adesso, iniziando ufficialmente la loro nuova vita insieme. A questo punto, non resta che continuare a seguirli per scoprire come andrà la convivenza degli “Helevier”.