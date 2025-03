Il Grande Fratello sta per chiudere i battenti, e ogni concorrente si sta togliendo man mano qualche sassolino dalla scarpa. Una di questi è Helena Prestes che ha dimostrato ancora una volta di essere sincera e di non utilizzare gli altri inquilini per emergere o per fare clip. Ad esempio, ha rifiutato categoricamente l’intervento del Grande Fratello per farla riappacificare con Zeudi Di Palma. Non solo, nelle ultime ore si è scagliata contro Giglio, difendendo a spada tratta la sua relazione con Javier Martinez.

Grande Fratello, Javier attacca Shaila e difende Lorenzo: "Non può dargli tutte le colpe"/ "Troppo facile"

Come sappiamo, nell’ultimo periodo Giglio ha ammesso di essersi ricreduto sulla modella brasiliana. O meglio, ha detto di averla vista cambiata dopo che si è fidanzata con Javier Martinez al Grande Fratello. Nelle ultime ore, i due si sono trovati a parlare, e la ragazza ha voluto precisare che il suo rapporto con il pallavolista sta andando bene: “Guarda Javi veramente mi vuole bene, perché se è accanto a me in questi momenti significa che ci tiene veramente a me“, ha detto Helena Prestes al parrucchiere: “E’la più grande dimostrazione d’amore che mi poteva dare“.

Helena Prestes si ribella a autori GF: "Non faccio più quello che volete"/ C'entra Zeudi: "Bugiarda e falsa"

Helena Prestes, i fan contro Giglio al Grande Fratello: “Dovrebbe ringraziarla per la visibilità”

Sui social si leggono commenti di ogni genere, ma la maggior parte dei fan su X difende Helena Prestes al Grande Fratello: “Giglio dovrebbe ringraziare Helena mille volte perché finalmente qualcuno da parola e visibilità al concorrente più in ombra di questa edizione.“, dice un utente, facendo leva sul fatto che l’hairstylist non si è mai messo veramente in gioco, ma che al contrario è sempre rimasto dietro le quinte senza esprimersi troppo. Solo negli ultimi giorni, dopo aver litigato con Stefania Orlando e l’aver cambiato idea su Helena Prestes, ha acquisito più visibilità dopo mesi di ombra e di silenzio.