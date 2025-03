Che ci siano fazioni, gruppi, amicizie consolidate e altre meno, sono tutte cose note al Grande Fratello; altrettanto evidente che siano due le donne a fare da baricentro ai due emisferi del reality, ovvero Helena Prestes e Shaila Gatta. Le due concorrenti hanno alternato momenti di pace apparente a tensioni incandescenti; solo qualche giorno fa, durante un’uscita fuori dalla Casa, un momento di vicinanza della modella brasiliana aveva destato l’ennesimo scontro al vetriolo.

Tra questioni personali e Lorenzo Spolverato sullo sfondo, l’ombra delle tensioni incombe su Helena Prestes e Shaila Gatta. Dal web infatti segnalano di un nuovo botta e risposta tra le due concorrenti del Grande Fratello e nello specifico una stoccata piuttosto affilata da parte della modella brasiliana ai danni della ballerina e di quello che è da considerare ormai il suo ex fidanzato, Lorenzo Spolverato.

Helena Prestes e Shaila Gatta, scambio di stoccate al Grande Fratello

Come anticipato, è su X che non sfugge l’ultimo graffio di Helena Prestes ai danni di Shaila Gatta; una discussione dove la modella brasiliana avrebbe deciso di lanciare l’arco con tutte le frecce all’indirizzo della ballerina. “Tu sei l’unica a non dover parlare dato che hai fatto un programma intero dietro un ragazzo e ora lo sfan*uli!”. Chiaro l’ennesimo riferimento a Lorenzo Spolverato che, in più occasioni, ha messo in evidenza una sorta di ossessione ai suoi danni da parte di Helena Prestes. Lei, dal canto suo, ha sempre rispedito al mittente il complesso d’attenzione e queste parole riportate dai social riportano in auge le diatribe tra le due concorrenti.

Come sempre, la parte del web che ospita i fan del Grande Fratello si divide. C’è infatti chi fa eco alle accuse mosse in passato da Shaila Gatta: “Helena Prestes, parla proprio lei che ha provato a portare via Lorenzo da Shaila”. Intanto, sempre dai commenti si evince come il pomo della discordia sia il bacio – dato per scherzo – a Zeudi Di Palma.