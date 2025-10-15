Chi è Helena Seger, compagna di Zlatan Ibrahimovic: la donna al suo fianco da tutta la vita non ha voluto sposarlo. Ecco perché

Da tutta la vita al suo fianco, Helena Seger, compagna di Zlatan Ibrahimovic, è la donna che si cela dietro ai grandi successi del campione, ex simbolo rossonero. Nel corso della sua straordinaria carriera, Ibra ha indossato numerose maglie, da quella della Juventus per poi giocare ancora al Barcellona, all’Inter, al Milan, al Psg e altri club ancora.

Sempre al suo fianco è rimasta Helena Seger, la donna che tra l’altro lo ha reso papà di Maximilian nato nel 2006 e Vincent, che invece è nato due anni più tardi. “Una famiglia normale“: così Zlatan Ibrahimovic ha descritto ciò che lui ed Helena hanno creato. I due, infatti, nonostante le possibilità hanno sempre fatto vivere in maniera normale i suoi ragazzi, senza sfarzi eccessivi, con le abitudini di una qualsiasi famiglia.

Helena Seger, compagna di Zlatan Ibrahimovic: “È una donna forte”

Parlando di Helena Seger, la sua compagna, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato di averle chiesto di sposarlo e di aver ricevuto un rifiuto. La ragione? Helena vuole mantenere la sua indipendenza che l’ha sempre contraddistinta. “Ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposati. Lei è forte, molto forte” ha raccontato proprio l’ex attaccante, che dunque ha apprezzato in parte la decisione della compagna di dire di no alle nozze.

Helena, dunque, non ha accettato di sposare Ibrahimovic solamente per mantenere la sua indipendenza e perché convinta del fatto che non serva una firma per sancire il loro grande amore che va avanti da quando i due erano due ragazzi. Seppur Ibrahimovic non abbia nascosto che dopo il rifiuto di Helena non ha intenzione di chiedere nuovamente la mano alla compagna, non sembra aver necessità di sposare quello che il grande amore della sua vita, la donna che gli ha dato due figli, Maximilian e Vincent.