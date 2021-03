Helena Seger, compagna Zlatan Ibraimović/ “Una Ferrari la causa del nostro incontro”

Helena Seger e Zlatan Ibraimović, attaccante del Milan e ospite fisso del Festival di Sanremo 2021, stanno insieme da 20 anni. Nonostante Helena sia conosciuta come sua moglie, e nonostante i due abbiano avuto due figli, non risulta che si siano mai sposati. Oggi, la signora Ibraimović in pectore si prende cura dei loro ‘bambini’ Maximilian – di 14 anni – e Vincent – di 12 –, evitando di seguire Zlatan nelle sue numerose trasferte. “Ora è tornata in Svezia, è lì che mi aspetta con i nostri due figli”, ha dichiarato di recente Ibra. Secondo qualcuno, Zlatan e la ‘moglie’ avrebbero fatto un patto: non appena il calciatore appenderà gli scarpini al chiodo, sarà lui a occuparsi in buona parte della famiglia e della casa. Entrambi hanno personalità molto forti, che tendenzialmente si scontrano. Per questo motivo sarebbero giunti a una sorta di compromesso certamente inedito, ma che – tutto sommato – indica Ibra come una persona abbastanza conciliante e collaborativa.

Il primo incontro-scontro tra Helena Seger e Ibrahimović

Più che ‘incontro’, si potrebbe definire ‘scontro’ anche il loro primo appuntamento avvenuto senza preavviso in un parcheggio di Malmö. “Colpo di fulmine? In verità aveva parcheggiato male la sua Ferrari”, si legge ancora nelle sue dichiarazioni rilasciate a Elle. Helena Seger ha 11 anni più di lui, ma la differenza d’età – per quanto ne sappiamo – non è mai stata un ostacolo. Ex modella e star svedese, vanta uno spiccato spirito perfezionista e combattivo, elemento principale del suo carattere con cui deve aver conquistato Ibra. “Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio”, precisa. Peraltro, il suo cognome in svedese significa ‘vittoria’, ed effettivamente la Seger l’ebbe vinta anche in quell’episodio del parcheggio: “Aveva messo la sua Ferrari in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire”, racconta. “In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto”. All’epoca, Zlatan aveva 19 anni, contro i 30 della fidanzata. Lei era già una modella super quotata, mentre lui alle prime grandi esperienze nel mondo del calcio. Fu proprio così, grazie a quell’affermazione-intimazione perentoria, che Helena fece colpo su di lui.

Le parole di Helena Seger sul loro rapporto

“Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato”, ha detto in un’occasione Helena Seger. Nel corso degli anni, lei l’ha seguito per mezza Europa e anche oltre: Amsterdam, Milano, Barcellona, Parigi, Torino, Manchester e Los Angeles sono solo alcune delle città in cui hanno fatto tappa. Insomma, “non è facile vivere con lui”, fa sapere, “ma lo ammetto, neppure con me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA