Helena Seger, moglie Zlatan Ibrahimović/ “Non sono solo la moglie di un calciatore”

Helena Seger è moglie di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan ospite della nuova puntata di “C’è posta per te“, il people show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Classe 1970, Helena è nata il 25 agosto a Lindesberg in Svezia e da circa vent’anni è felicemente sposata con uno dei calciatori più importanti al mondo. La coppia, nonostante le malelingue e gli 11 anni di differenza, sono più uniti e innamorati che mai; Helena e Zlatan sono l’ennesima conferma che l’amore non ha età visto che, nonostante la differenza di età, i due sono felicemente uniti da più di 20 anni. Donna bellissima, ma seria e riservata, Helene in passato ha lavorato nel mondo della moda, ma una volta diventata mamma ha deciso di lasciarlo per dedicarsi alla famiglia e ai figli. Una scelta sentita quella della ex modella accolta positivamente anche da Zlatan Ibrahimovic che, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato di aver vissuto questa cosa come un grande stimolo per la sua carriera nel mondo del calcio.

Helena Seger è la moglie di Zlatan Ibrahimovic: 20 anni d’amore

Bella da togliere il fiato, Helena Seger è la moglie di Zlatan Ibrahimovic. Per seguire il suo uomo la ex modella ha lasciato la sua terra natale, la Svezia, ma non nasconde che prima o poi vorrebbe tornarci. Intervista da Wellness, la modella ha dichiarato: “Malmoe mi piace molto, ma la Capitale è più anonima. Per questo mi piacerebbe viverci”. Su di lei si conosce davvero poco, visto che è una donna molto schiva e riservata; Helena, infatti, ha sempre preferito mantenere un profilo basso sulla sua vita privata vivendo il suo amore per Zlatan lontano dalle telecamere e dai social. Una scelta condivisibile visto che è sposata ad uno dei calciatori più amati e chiacchierati del mondo del pallone.

