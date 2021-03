Helena Seger, moglie Zlatan Ibrahimović/ “Vent’anni d’amore nonostante le malelingue”

Lo scorso dicembre abbiamo temuto il peggio per Helena Seger e il marito Zlatan Ibrahimović ma alla fine sembra che tutto sia andato per il meglio per la coppia. Proprio durante le vacanze di Natale o, meglio, quelle di Capodanno, è scoppiato il caso che ha visto protagonista Diletta Leotta nei panni della presunta accompagnatrice del campione lanciando così le voci su una presunta coppia di Zlatan e la moglie Helena. Per fortuna tutto è stato smentito e il silenzio è tornato sulla vita privata della coppia che è insieme ormai da vent’anni nonostante le malelingue. Ma chi è Helena Seger moglie di Zlatan Ibrahimović? Classe 1970, nata il 25 agosto a Lindesberg in Svezia, ormai da due decenni la coppia vive in simbiosi nonostante gli 11 anni di differenza e i continui spostamenti dovuti alla carriera del campione.

Helena Seger, moglie Zlatan Ibrahimović, chi è e cosa fa nella vita?

Donna bellissima, seria e riservata, Helene Seger in passato ha lavorato nel mondo della moda ma ha poi mollato tutto quando è rimasta incinta ed è diventata mamma occupandosi a 360 gradi della famiglia con il benestare del marito Zlatan Ibrahimovic che, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha confermato che questa scelta ha avuto dei risvolti anche nella sua carriera calcistica. I due adesso si preparano al gran galà di Sanremo 2021 dove il calciatore avrà un ruolo inedito ma dove lei, a causa del Covid e delle restrizioni, non potrà sfoggiare i suoi abiti migliori e prendere posto in prima fila in sala. Nonostante la sua vita da sogno e la felicità al fianco del marito, Helena Seger ha un sogno, quello di tornare a vivere in Svezia.



