Helena Prestes stronca Lorenzo Spolverato primo finalista, lui: “Quanto rosichi?“

Nella precedente puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì sera, è stato eletto il primo finalista di questa edizione: Lorenzo Spolverato. Un verdetto accolto positivamente da alcuni coinquilini ma che ha scatenato alcune scie polemiche, soprattutto con chi non ha considerato giusta questa decisione, come Helena Prestes. Proprio la modella ha infatti accusato il coinquilino di essere bugiardo, finto e manipolatore e, dunque, di non aver meritato la finale.

Pagelle Grande Fratello, 31a puntata/ Helena e Stefania "regine", Mariavittoria libera da Lorenzo e Shaila

Questa sera in diretta si scaldano gli animi, con il modello che punge Helena: “Quanto stai rosicando? Puoi non essere felice, ma credo che sia stata molto combattuta tra me e Javier e non me l’aspettavo“. La Prestes dal canto suo accetta suo malgrado il verdetto, ma affossa Lorenzo: “Sono felice per te che ti sei conquistato il tuo spazio di bugiardo, stratega e insopportabile. Chiedi perdono ma poi non ti scusi e dici alla tua stessa fidanzata che sei stato finto. Che esempio hai dato tu? Hai manipolato le persone: sono felice che hai conquistato la finale, ma l’hai conquistata male“.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 13 FEBBRAIO 2025/ Diretta: Alfonso, Chiara e Shaila in nomination

Helena contro Lorenzo, scontro di fuoco al Grande Fratello

In Casa si accende lo scontro tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che la accusa di non farlo parlare e di non aver mai voluto ascoltare il suo punto di vista al Grande Fratello: “Io la tua opinione la accetto e la ascolto, tu non mi hai mai ascoltato. La mia verità tu non la sai“. Helena però resta sulla sua linea di pensiero e avanza dubbi anche sull’amore del concorrente verso Shaila, ma Lorenzo la frena subito: “Io sono una persona diretta dall’inizio, da quando sono entrato. Al mio amore credo, fuori da qui costruisco quello che voglio e non devo dare spiegazioni a te. Il fatto che mi stupisce è che dopo 5 mesi ancora rosichi!“.

Yulia riabbraccia Giglio al GF e rassicura: "Fuori è tosta, ma non mollo"/ Lui: "Sempre stato sicuro di noi"

Dallo studio Alfonso Signorini interviene e domanda a Helena per quale motivo abbia mal digerito vedere Lorenzo primo finalista. Lei, rivolgendosi al compagno di viaggio, sbotta: “Rosico perché hai fatto un gioco sporco: meriti la finale, però hai fatto un gioco non bello, finto, dicendo sempre bugie e manipolando e schiacciando gli altri“.