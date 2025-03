Helena Prestes e Javier sempre più in sintonia al Grande Fratello: che intesa al trucco!

Helena Prestes cattura l’attenzione del popolo social al Grande Fratello, dopo essersi divertita a truccare Javier. Un siparietto che non è passato inosservato, con lei che dà lezioni di trucco al pallavolista. Più precisamente la concorrente gieffina cura le labbra e gli occhi del suo compagni di avventura, scatenando l’ironia del web.

“Così non si può guardare!”, sentenzia un utente su X postando proprio il video in cui Helena trucca il volto di Javier. Qualcuno la punzecchia perché avrebbe esagerato. Mano troppo pesante? Non sta a noi a dirlo, di sicuro Helena e Javier si sono divertiti parecchio nella casa del Grande Fratello e non è la prima volta che assistiamo a siparietti del genere.

I commenti ironici su X e sui vari social si moltiplicano. I fan della coppia, ovviamente, apprezzano la leggerezza con la quale Helena e Javier si divertono all’interno della casa. Altri invece trovano Helena un po’ esagerata, come dicevamo, e qualcuno infatti la punzecchia per aver stravolto il volto di Javier.

In realtà nessun stravolgimento particolare, solo una lezione di trucco da parte della fotomodella al pallavolista. Tra risate e tecniche di trucco, la gag è servita al Grande Fratello.

