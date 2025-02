Hélène Darroze, la chef francese nata in una famiglia dove la cucina è sempre stata la cosa più importante, è pronta a fare il suo ingresso a Masterchef 14 come grande ospite dei tre giudici. Nata a Mont de Marsan, nelle Lande, proviene appunto da una stirpe di cuochi. Anche lei non si è sottratta al suo destino e ha deciso di proseguire con la tradizione di famiglia, inaugurata dal bisnonno nel 1895 con la fondazione del ristorante L’Auberge Le Relais a Villeneuve-de-Marsan. Poi sono arrivati i nonni Jean e Charlotte e suo papà Francis, così come lo zio Claude. Insomma, un vero e proprio affare di famiglia portato avanti anche da lei, Hélène Darroze.

La chef francese, nata nel 1967, dopo essersi diplomata ha deciso di intraprendere un percorso universitario in economia, per poi però avvicinarsi alla cucina ed entrare nella squadra di Alain Ducasse presso il Louis XV di Monaco. Nel 1995, Hélène ha ripreso in mano il ristorante di famiglia, per poi trasferirsi a Parigi e ottenere la prima stella Michelin nel 2003, giovanissima. Nel 2008 il Connaught Hotel di Mayfair era in cerca di uno chef francese: proprio lì, dopo aver accettato la sfida, ha aperto il suo “Hélène Darroze at the Connaught”, il secondo ristorante con il suo nome. Nel 2011, ha ottenuto la terza stella Michelin. Un riconoscimento del quale in pochi possono fregiarsi.

Hélène Darroze, chi è la chef francese ospite di Masterchef: sei stelle Michelin

Negli anni a seguire, Hélène Darroze ha aperto una serie di altri ristoranti fino ad arrivare, nel 2023, a vincere la sua sesta stella Michelin. Un riconoscimento che la rende la donna con più stelle al mondo, subito alle spalle di Anne-Sophie Pic. Hélène non è solo una chef dalla bravura innata: è anche Cavaliere della Legione d’Onore dal 2012 e Ufficiale dell’Ordine Nazionale del Merito dal 2020. È inoltre impegnata in numerose cause umanitarie per le quali si batte quotidianamente.