Hélène Ehret, chi è la volontaria e fondatrice della Missione Calcutta che si occupa dell'adozione di bimbi indiani e non soltanto?
Nata nel 1934, Hélène Ehret era una bimba alsaziana di soli sei anni quando insieme alla sorella è finita in orfanotrofio. “C’erano bambini che non si sapeva da che parte arrivassero, parlavano francese o tedesco, era in corso la guerra tra i due Stati. Ho visto cose che decisamente non andavano bene per dei bambini traumatizzati dalla guerra. Piccoli che non sapevano nemmeno se avessero ancora i genitori, se fossero morti o se mai li avrebbero ritrovati. Ho proprio visto delle cose inaccettabili” ha raccontato a Bergamo News. Un anno e mezzo dopo, la bambina e la sorella sono tornate a vivere con i genitori, in Borgogna, ma quelle sofferenze patite Hélène Ehret non le ha mai dimenticate.
Hélène Ehret, chi è: “Quando ero bambina ho deciso che avrei aiutato gli altri”
Da quel momento, da quelle sofferenze indicibili, è partita la missione di Hélène Ehret, che ha deciso di aiutare gli altri, di porsi a sostegno dei più sofferenti: “Mi sono detta: quando sarò grande devo fare qualcosa perché i bambini non soffrano così” ha rivelato a Bergamo News. Una volta cresciuta, Hélène Ehret è approdata in Italia, dove si è sposata e ha avuto due figlie, lavorando in un altro settore per oltre trent’anni.
Poi, andata in pensione, nel 1992 ha deciso di creare la Missione Calcutta, aiutata proprio da Madre Teresa di Calcutta. Tutto è partito dall’adozione a distanza di 15 bambini: con il tempo, poi, la missione si è allargata sempre più e ha portato all’adozione di tantissimi bambini indiani, ma non soltanto. Oggi, a Bergamo, Hélène Ehret gestisce anche una casa che si occupa di accogliere mamme e bambini stranieri, insegnando loro a scrivere e leggere in italiano. Una missione vera e propria, che Hélène è riuscita. portare a termine con altruismo e voglia di aiutare gli altri.