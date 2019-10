Hell in a Cell 2019/ Wrestling WWE, info streaming video e tv: Fiend contro Rollins!

Nella notte italiana tra domenica 6 ottobre e lunedì 7 ottobre gli occhi degli appassionati di wrestling saranno puntati su Hell In A Cell 2019. Al Golden 1 Center di Sacramento, California, sta per andare in scena l’undicesima edizione di uno degli eventi più crudi nel caldendario WWE ed i motivi d’interesse per seguire lo show non sono pochi. Sebbene la compagnia di Stamford abbia finora annunciato soltanto quattro incontri, c’è sicuramente grande attesa per le difese dei titoli più importanti. Nel corso della serata potremo assistere a ben due match all’interno della gabbia infernale con i fidanzati Seth Rollins e Becky Lynch che a turno difenderanno rispettivamente lo Universal Championship ed il Raw Women’s Championship contro il terribile Fiend Bray Wyatt e la Boss Sasha Banks. Per quanto riguarda le sfide tag team, l’accoppiata formata da Daniel Bryan e Roman Reigns se la vedrà contro i Bludgeon Brothers, con Erick Rowan che potrà dunque nuovamente contare su Luke Harper. Un’altro scontro importante sarà quello tra la campionessa di SmackDown Bayley contro Charlotte Flair, quest’ultima da tempo in cerca del titolo numero dieci in carriera.

HELL IN A CELL 2019, INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento ppv WWE Hell In A Cell 2019 andrà in onda in diretta dalle ore 01:00 nella notte italiana tra domenica 6 ottobre e lunedì 7 ottobre. Chi vorrà rivedere lo show, o per chi vorrà semplicemente goderselo senza rimanere in piedi fino all’alba, potrà sintonizzarsi su Sky Sport HD da lunedì 7 ottobre a giovedì 10 ottobre con tre repliche al giorno alle ore 12:00, 16:00 ed alle 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand, acquistando l’evento con il codice 747474. Come di consueto, lo show sarà visibile anche tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network. Attraverso l’account Youtube e Facebook della WWE verrà trasmesso come sempre prima dell’evento ufficiale, pure il Kickoff, della durata di un’ora, aspettando gli altri incontri del pay-per-view principale.

REIGNS E BRYAN PER VENDICARSI DI ROWAN ED HARPER

A Clash of Champions, lo scorso pay-per-view, Roman Reigns non era riuscito a superare Erick Rowan nel loro No Disqualification match a causa dell’intervento a sorpresa di Luke Harper, riapparso dopo mesi passati lontano dal ring per infortunio. Ora a Hell In A Cell 2019 il Big Dog potrà cercare di farsi giustizia una volta per tutte sul rivale giocando ad armi pari, ovvero in un tag team match in coppia con Daniel Bryan contro il gigante dalla barba rossa ed il suo compagno dei Bludgeon Brothers. Bryan è rimasto infatti scottato dal comportamento dell’ormai ex compagno, capace di aggredire Reigns prima facendogli cadere addosso parte della scenografia metallica e poi provando ad investirlo in auto nel parcheggio dell’arena. Rowan, che inizialmente aveva pure negato il tutto, ne ha avute abbastanza di essere considerato soltanto una marionetta ed ora, spalleggiato da Harper, vuole tornare a fare quello che vuole non dovendo dipendere da nessun altro che non lo consideri realmente suo pari. Roman Reigns e Daniel Bryan dovranno dare anche di più di quanto possono sebbene abbiano le motivazioni giuste per uscire vittoriosi da questa battaglia.

THE MAN SFIDA SASHA BANKS NEL MATCH DELLA BOSS

Lo show Hell In A Cell 2019 offrirà grande spettacolo per quanto riguarda il wrestling femminile con la difesa del Raw Women’s Championship da parte di Becky Lynch contro Sasha Banks. La campionessa irlandese freme nell’attesa di potersi scontrare con la Boss all’interno della struttra infernale così come Sasha vuole mettere a tacere la rivale e i suoi sostenitori, moltiplicatisi durante l’assenza della statunitense. La Lynch, che detiene la cintura sin da Wrestlemania quando era diventata “Becky 2 Belts”, non ha intenzione di chiudere qui il suo regno nonostante la Banks sia certa di essere in vantaggio per questa sfida: la quattro volte campionessa ha infatti già disputato un match titolato nella gabbia d’acciaio nel 2014, perdendo contro Charlotte Flair nel 2014 nel primo ed unico Hell In A Cell match sin qui disputato fra donne. The Man, sempre più simbolo della compagnia di Vince McMahon, vuole consolidare la sua posizione in vetta alla divisione femminile senza di certo lasciare il posto a Sasha Banks, disposta a tutto per prevalere.

SETH ROLLINS NON POTRA’ SCAPPARE DAL FIEND

E’ il momento della resa dei conti per Seth Rollins ed il Fiend Bray Wyatt ad Hell In A Cell 2019. L’Architetto del ring, accantonata la faida con l’ex compagno Braun Strowman, con cui aveva anche vinto i titoli di coppia di Raw, dovrà difendere ora la cinutra di Universal Champion dalle grinfie del lottatore mascherato. Nelle scorse settimane Rollins è stato aggredito per ben tre volte dal Fiend, venendo attaccato con il Mandible Claw pure nella premiere di Friday Night SmackDown su Fox di venerdì e mettendo in bilico la sanità mentale del campione. Wyatt ha inoltre continuato a tormentare il rivale nell’ultimo mese con messaggi contraddittori e minacce non troppo velate provenienti dalla sua Firefly Fun House, accompagnato dai suoi “amici”. Le più recenti apparizioni su Fox40 News, in occasione del passaggio del brand blu alla nuova emittente, hanno rincarato ulteriormente la dose ed il Fiend, che abbiamo potuto ammirare soltanto una volta in match ufficiali quando aveva annientato Finn Balor a SummerSlam, è pronto a scatenarsi, chiuso all’interno della gabbia di metallo con Seth Rollins. Dal canto suo, l’ex membro dello Shield è chiamato ad una prova forse maggiore rispetto a quando ha affrontato Brock Lesnar per il titolo ed i suoi giorni da campione universale potrebbero essere seriamente giunti al termine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA