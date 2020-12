Hell Raton/ Dal Covid a X Factor 2020 da protagonista: è lui la sorpresa del talent

Hell Raton alla sua prima esperienza come coach a X Factor 2020, il talent show musicale di successo condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno. Il rapper sardo ha diviso il pubblico e non si è risparmiato tra scontri in diretta, ma anche rivelazioni non volute che l’hanno fatto imbestialire. Alla vigilia della sua prima avventura come giudice di XF14, il rapper sardo ai microfoni di Sky Uno ha dichiarato: “di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie”. E’ così ha fatto Hell Raton che nella su team Under Donne ha selezionato Daria Huber, Casadilego, Ale, CmqMartina e MyDrama. Le sue scelte sono state appoggiate dal pubblico da casa che ha apprezzato molto il nuovo coach per la sua onestà e competenza, ma anche per il suo essere quasi sempre lontano dalle polemiche.

Hell Raton ha avuto il covid: Mika lo rivela a X Factor

Durante l’ultima puntata però è stato Mika a coinvolgere Hell Raton senza volerlo in una notizia choc quando in diretta ha rivelato: “ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid”. Una vera e proprio gaffe che ha visto il rapper sardo commentare in diretta: “noooo non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approffito per ringraziare Emma Marrone che mi è stata particolarmente vicino”. Diciamo che Manuel Zappadu non l’ha presa molto bene, ma per fortuna la cosa è rientrata poco dopo. A parte questo Hell non si è mai sottratto nel commentare anche gli altri concorrenti dei colleghi non risparmiando commenti di grande stima per i Melancholia: “siete la cosa più travolgente di questo programma”.