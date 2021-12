Hell Raton single o fidanzato?/ Tra i like “sospetti” spunta anche Paola Di Benedetto

Ancora non è chiaro se Hell Raton, giudice di X-Factor 2021, sia single o fidanzato. Guardando il suo profilo social verrebbe da dire che, al momento, nessuna donna è nella vita del trentunenne di Olbia. Ma allo stesso tempo appare chiaro che Manuel Zappadu (il suo vero nome, ndr) utilizzi il proprio profilo social prevalentemente per promuovere se stesso e le sue attività lavorative. Non c’è e forse non ci sarebbe spazio per scatti dedicati alla vita privata e sentimentale, di cui fondamentalmente si sa poco o nulla.

Ciò che incuriosisce, sbirciando tra i vari post pubblicati su Instagram da Hell Raton, sono alcuni nomi vip che spuntano tra un like e l’altro. L’ultimo “avvistamento” è un doppio like di Paola di Benedetto, che evidentemente apprezza molto il giudice di X-Factor, avendogli lasciato alcuni ‘mi piace’ in alcune delle sue ultime foto postate su Instagram.

Hell Raton, nessuna traccia della fidanzata sui social ma quante ammiratrici

Non c’è dunque alcuna traccia di un’eventuale fidanzata di Hell Raton, almeno sui social. Si scorgono invece, come dicevamo, diverse estimatrici vip, tra cui la showgirl Paola di Benedetto ma anche la classe 2003 Mariasole Pollio, volto noto di Battiti Live. Insomma Hell Raton sembra avere un discreto successo non solo tra il grande pubblico, ma anche tra i suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Nulla però fa pensare che dietro degli innocui like ci possa essere qualcosa di diverso. Chissà se, prima o poi, sarà lo stesso giudice di X-Factor a fare chiarezza sul tema o se invece continuerà ad alimentare il mistero.

Parlando della sua vita privata, ricordiamo invece che Hell Raton è molto impegnato. Nei mesi scorsi, ad esempio, lo abbiamo visto sfilare assieme ai grandi nomi del cinema internazionale sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un’esperienza che lo ha letteralmente estasiato.



