Hell Raton, Under Donne: concorrenti live X Factor 2020/ Chi sono? Da Ale a Mydrama..

Ultimo step di selezioni per gli aspiranti protagonisti di X Factor 2020. Una Last Call, quindi, che vedrà i 5 concorrenti in gara per ogni categoria diventare tre, numero che avrà dunque accesso ai Live dello show di Sky Uno. Si tratta della prima volta per Hell Raton che si è aggiudicato il gruppo delle Under Donna. E le cinque concorrenti scelte ai Bootcamp hanno tutte le qualità per arrivare ai Live. Ma chi sono le giovani artiste? Hell Raton ha scelto per ora la napoletana Ale, la giovane abruzzese Casadilego, la monzese Cmqmartina, Daria Huber e la cremonese Mydrama. Chi tra loro avrà le qualità necessarie per aggiudicarsi un posto alla fase più importante del talent?

Mydrama e Casadilego favorite per i Live di X Factor 2020?

Ricordiamo che per questa Last Call di X Factor 2020, Hell Raton potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e compagni di lavoro Mara Sattei e Lazza. Un trio, dunque, che perfettamente rappresenta la freschezza del panorama musicale del momento in Italia e non solo. Ma chi potrà aggiudicarsi i tre posti disponibili per i Live? Un nome su tutti sembra essere quasi certo ed è quello di Mydrama. Sin dal primo provino, infatti, Hell Raton si è detto molto toccato dall’artista, tanto da commuoversi durante le sue esibizioni. Ottime chance anche per Casadilego, che ha mostrato di avere una forte sensibilità oltre che ad una bellissima voce. Ma verrà preferita rispetto ad altre artiste che presentano uno stile più ‘moderno’? Non ci resta che scoprirlo questa sera a X Factor.

