Hellboy/ Su Italia 1 il film con Mila Jovovich e Sasha Lane

Hellboy, film di Italia 1 diretto da Neil Marshall

Hellboy va in onda oggi, 30 novembre, a partire dalle ore 23.20 su Italia 1. Si tratta di un’opera di fantascienza e azione prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2019 e diretta da Neil Marshall. Tra i principali attori nel cast sono da menzionare David Harbour, Mila Jovovich, Sasha Lane e Douglas Tait.

Il film Hellboy rappresenta una rivisitazione in chiave cinematografica del fumetto omonimo realizzato da M. Mignola, oltre ad essere una sorta di sequel dei film già dedicati al personaggio risalenti al 2004 e 2008. Nonostante l’apprezzamento della saga, il reboot proposto da Neil Marshall non ha raggiunto particolari standard di apprezzamento. Inoltre, la pellicola ha incassato poco più di 40 milioni di dollari rientrando appena nelle spese di produzione.

Hellboy, la trama del film

La storia di Hellboy parte da un corposo flashback risalente ad un evento avvenuto in epoca medievale, centinaia di anni prima rispetto ai tempi del protagonista. Nello specifico, la tenebrosa fata Viviana veniva sconfitta dopo anni di malefatte da Re Artù con l’ausilio della celebre spada Excalibur. Dopo averla letteralmente spezzata in piccoli pezzi al fine di non permetterne la congiunzione, semina i resti in diverse zone del globo affinché nessuno possa mai riportarla in vita. La scena a questo punto torna ai giorni odierni con il protagonista, Hellboy, di ritorno presso la base situata in Colorado.

Conclusa la sua ultima missione da poco, riceve un nuovo incarico da parte del padre, il professor Trevor Bruttenhold. Nello specifico, viene informato da una incombente minaccia localizzata in Inghilterra ma che potrebbe provocare un disastro per l’intera umanità. Hellboy organizza un incontro con l’Osiris Club per conoscere i dettagli delle questioni delicate accennategli dal padre.

I componenti della congrega fanno al ragazzo una incredibile rivelazione; l’uomo che l’ha adottato avrebbe dovuto in realtà ucciderlo per evitare che l’intero pianeta cadesse in disgrazia. Solo successivamente Trevor era riuscito a cambiare idea convinto di poterlo allevare per cambiare le sorti dell’umanità. Nonostante la missione fosse decisamente compiuta, incredibilmente tutti i componenti del Club si allenano per tentare di assassinare Hellboy. Il ragazzo con le sue abilità riesce a mettersi in salvo, ignaro delle ragioni che avrebbero portato la congrega a compiere quel gesto. Solo dopo viene a conoscenza di un particolare sconvolgente. L’Osiris Club stava infatti pianificando la resurrezione della terrificante fata Viviana, anche conosciuta come Regina di Sangue.

