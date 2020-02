Henrique Fogaça/ “Uno chef hardcore” insegna a tagliare la carne nell’Invention Test

Henrique Fogaça sarà tra gli ospiti dell’ottava puntata di Masterchef Italia 9. Lo chef è tra i giudici del programma nella versione brasiliana, uno che viene considerato un vero maestro. Durante la puntata di stasera, 6 febbraio 2020, in onda su Sky Uno il cuoco sarà protagonista dell’Invention Test dove gli aspiranti chef si presenteranno per imparare quanto più possibile sulla macelleria. Si batteranno a tagli di carne con una grande dosa di tecnica e la possibilità di confrontarsi con uno tra i migliori al mondo per il confronto con questo alimento estremamente delicato e facile da rovinare con una cottura o un taglio sbagliato.

Henrique Fogaça è nato a Piracicaba il 1° aprile del 1974. Oltre a cavarsela in cucina ha fatto anche una bella carriera nella musica, diventando cantante e compositore per la banda hardcore Oitão. Questo suo stile rock lo vediamo anche nel petto pieno di tatuaggi che si può spesso trovare nelle foto pubblicate su Instagram. Nel 2017 lo chef ha pubblicato il libro “Uno Chef Hardcore” che è un racconto autobiografico in grado di mescolare esperienze della sua vita a 30 ricette firmate di suo pugno. Insieme a Turco Loco e Anaur Tacach è uno dei tre soci del Restaurante Jamile che si trova nel quartiere Bixiga di San Paolo.

