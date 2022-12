Henry Cavill, addio ufficiale a Superman/ L’attore: “Mi avevano promesso altro…”

Henry Cavill sveste definitivamente i panni di Superman, l’eroe DC che vola nei cieli e che è allergico alla criptonite. La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma nelle scorse ore è giunta la conferma per bocca dello stesso 39enne attore britannico. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Instagram, Henry Cavill ha infatti fatto chiarezza in merito al suo ruolo nei prossimi film Superman, spiegando, non senza polemica: “Ho appena avuto un meeting con James Gunn e Peter Safran e ho tristi notizie per tutti”.

Francesco Chiofalo choc su Antonella Fiordelisi/ "Nelle liti aveva sempre torto e..."

“A quanto pare, non tornerò nei panni di Superman. [Tutto questo avviene] dopo che mi era stato detto dallo studio di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione; questa notizia non è facile da dare, ma così è la vita. Il cambio della guardia è sempre qualcosa che capita. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro loro e a tutti coloro che sono coinvolti con il nuovo universo la migliore fortuna e tutta la felicità del mondo”.

GF Vip, Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli/ "Ho scoperto cose ingiuste e cattive..."

HENRY CAVILL, ADDIO SUPERMAN: “GRAZIE A CHI MI E’ STATO A FIANCO”

Quindi Henry Cavill ha aggiunto e concluso: “Per coloro che sono stati al mio fianco per anni… possiamo essere tristi per un po’, ma poi dobbiamo ricordarci che Superman è sempre in circolazione. Tutto quello che rappresenta esiste ancora e gli esempi che ha creato per noi sono ancora qui! Il mio turno di indossare il mantello è finito, ma ciò che Superman significa non avrà mai fine. È stato un viaggio divertente insieme a tutti voi, con i suoi alti e i bassi”.

Due mesi fa Henry Cavill aveva fatto sapere, come anticipato sopra, che sarebbe tornato a vestire proprio i panni di Superman in vista delle prossime pellicole DC, ma evidentemente l’azienda ha pensato diversamente, di conseguenza la felice liason si è definitivamente interrotta. Henry Cavilli ha recitato per 4 volte nei panni del supereroe volante, a cominciare da Man of Steel del 2012, arrivando fino Zack Synder’s Justice League, pellicola dell’anno scorso.

Riccardo Fogli "Chitarra rotta in mille pezzi"/ Cosa è successo dopo la squalifica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA