Henry Cavill, sexy nerd assembla pc/ Video virale fa impazzire le fan!

Cosa c’è di più sexy di un idraulico che si presenta a casa in canottiera e una birra in mano? Bene, dimenticate quel tipo di sex symbol e mettete nel salotto di casa vostro un tecnico del computer pronto ad assemblare un pc a vostro piacimento ma che che il suo volto e il suo fisico siano quelli di Henry Cavill. Dimenticate il mantello e la sua tutina blu da super eroe perché adesso l’unica cosa che interessa ai fan è proprio la sua versione nerd sexy che sta facendo il giro del mondo. Il video lo mostra alle prese con l’assemblamento del pc tra ammiccamenti, musiche sexy e poi lui, che in 5 minuti, con il suo tocco continua a mettere insieme schede madri, fili e case mostrandosi talvolta in piedi e altre seduto con il libro delle istruzioni in mano.

HENRY CAVILL, SEXY TECNICO DEL COMPUTER…

Possiamo dire che il video ha fatto già il giro del mondo e che le fan italiane proprio in queste ore lo stanno guardando e riguardando regalando ad Henry Cavill quasi 5milioni di visualizzazioni e diventando virale anche sui social e nelle chat di whatsapp. Siamo sicuri che l’attore avrà notato il successo del video e che nei prossimi giorni ci regalerà un’altra perla che non dobbiamo lasciarci sfuggire, questo è certo. Se voi non lo avete ancora visto, ecco di seguito il video, prima però, procuratevi del ghiaccio…





