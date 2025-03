La comicità è un’arte da maneggiare con cura; abilità che spetta a pochi, forse innata di Herbert Ballerina che nelle molteplici esperienze professionali è riuscito a far breccia proprio con il suo stile unico, a tratti inimitabile. Classe 1980, completa il suo percorso di studi a Bologna prima di approdare ‘alla corte’ di Maccio Capatonda presso la Shortcut Productions. Da qui inizia a prendere parte a programmi, cortometraggi, gag e produzioni cinematografiche che mettono in evidenza i bagliori di un umorismo capace di unire irriverenza e originalità.

Da Mai dire Lunedì a Lo Zoo di 105, passando per le apparizioni cinematografiche in ‘Italiano Medio’ – proprio di Maccio Capatonda – e ‘Quel bravo ragazzo’; questi alcuni degli impegni di Herbert Ballerina che nel corso degli anni è riuscito a primeggiare tanto sul piccolo quanto sul grande schermo. Non molti sanno che l’attore comico ha anche esordito nel mondo editoriale, precisamente nel 2021, con il libro ‘Getto la maschera’.

Lucia Di Franco, chi è la fidanzata di Herbert Ballerina: la passione e professione in comune

Tanto irriverente e talentuoso dal punto di vista dell’umorismo quanto riservato e restio a proposito della sua vita privata; Herbert Ballerina condivide la quotidianità con la fidanzata Lucia Di Franco e la prima curiosità che balza all’occhio è la passione e professione in comune. Insieme vivono da protagonisti il mondo del set, probabilmente unendo fonti di ispirazione e spunti per la realizzazione dei reciproci progetti nel settore tra piccolo e grande schermo. Un aspetto evidenziato anche dalla condivisione del set in occasione del film ‘Omicidio all’italiana’. Oltre agli accenni professionali non c’è molto altro da raccontare a proposito della liaison tra Herbert Ballerina e la fidanzata Lucia Di Franco. Difficile reperire informazioni a proposito del primo incontro, della durata del rapporto e di ulteriori aneddoti in merito; pare però che il primo incrocio di sguardi risalga al film ‘Mario’ dove appunto hanno condiviso il set.