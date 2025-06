Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di oggi 16 giugno 2025: Miran muore? Azize ordina di sparargli: perché vuole uccidere il nipote

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta puntata di oggi 16 giugno 2025: Miran rischia di morire!

È tutto pronto per la puntata di questa sera della dizi turca di Real Time in onda a partire dalle 21.30 circa e dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, si scopre che l’amore tra Reyyan e Miran sarà sempre più tormentato e turbolento ed i due giovani saranno in pericolo e Miran rischierà di morire. Andando con ordine, il rapporto tra i due giovane sarà sempre più tormentato e Reyyan prenderà una drastica decisione.

Le anticipazioni Hercai 2 della puntata di oggi svelano che Reyyan avrà un acceso scontro con Miran e gli darà di starle alla larga, il giovane inizialmente cercherà delle spiegazioni ma in seguito si renderà conto che c’è qualcuno che ascolta la conversazione e per questo motivo deciderà di assecondare le richieste della giovane. I suoi timori si riveleranno fondati perché in effetti ad ascoltare i due c’è Cihan, il fratello della ragazza. Nel frattempo la perfida Azize riceverà una lettera minatoria anonima. Qualcuno la informerà di essere a conoscenza dei suoi segreti e di essere pronto a spifferarli.

Azize spara al nipote, Miran muore in Hercai? Anticipazioni puntata di oggi 16 giugno 2025

In un crescendo di tensioni dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che Miran ed Aslan si ritroveranno faccia a faccia e per loro ci sarà la resa dei conti, la tensione sfocerà in un violento scontro fisico durante il quale Miran perderà l’equilibrio e rischierà di cadere la scogliera. La situazione sarà in pieno stallo con Aslan che minaccia di gettare nel fiume il rivale e Miran che a sua volta estrarrà la pistola puntandola verso Aslan.



A seguire la scena ci sarà Reyyan sempre più disperata ed incredula ma le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che non sarò la sola, anche Azize sarà sul posto e con l’ennesimo colpo di scena Azize ordinerà ai suoi uomini di sparare al nipote ed il perché è presto detto: è Aslan il suo vero nipote! Ferito e debole Miran cadrà dalla scogliera e Reyyan si getterà nel fiume per salvarlo, ci riuscirà? Gli spoiler svelano che non senza difficoltà la ragazza salverà la vita al giovane ed i due troveranno rifugio in un villaggio.

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di oggi: la gravidanza di Zehra è a rischio

Infine, dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi si scopre che anche la gravidanza di Zehra sarà a rischio, le sue condizioni peggioreranno e la donna sarà trasportata con urgenza in ospedale purtroppo però durante il tragitto l’ambulanza avrà un incidente… La puntata di oggi di Hercai Amore e Vendetta va in onda su Real Time a partire dalle 21.30 con tre episodi, è possibile seguirli anche in diretta streaming sul sito.