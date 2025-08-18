Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di oggi 18 agosto 2025: Dilsha è scomparsa, Reyyan perde il bambino: Azize contro Fusun

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata di oggi 18 agosto 2025: Reyyan rischia di morire

È tutto pronto per una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta che andrà in onda questa sera, 18 agosto 2025, in prima serata su Real Time. L’amore contrastato e drammatico tra Reyyan e Miran continuerà ad essere in pericolo e negli episodi di oggi ci sarà un colpo di scena drammatico. Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, infatti, svelano che Fusun assetata di vendetta e sconvolta dalla morte del figlio Aslan si vendicherà contro i due giovani. In un campo di melograno intenta al raccolto, Reyyan troverà dei biscotti e convinta che sia un regalo di Hazar inizierà a mangiarli.

I biscotti, invece, saranno avvelenati e per questo la giovane si sentirsi male. Nel frattempo Azize dopo aver avuto un scontro con Fusun capirà che la donna progetta qualcosa e si recherà immediatamente da Reyyan che avvertirà dei dolori e perderà sangue. Compreso il pericolo Azize cercherà delle erbe antiemorragiche e soprattutto chiederà aiuto un passante trasporterà la giovane in ospedale. Allarmati e spaventati si recheranno in ospedale anche Miran, Hazar e Zehra. La giovane verrà trasportata in sala operatoria ma purtroppo ci sarà un risvolto drammatico. Reyyan perderà il bambino che aspetta ma per fortuna non solo lei sta bene ma anche l’altro figlio che porta in grembo sembra stare bene. Reyyan era incinta di due gemelli. Lo stupore lascerà ben presto spazio alla consolazione.

Fusun svela a Miran che sua madre è viva ma Dilsha scompare: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

Nel frattempo dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che ci sarà uno scontro tra Fusun e Miran ma la cinica donna fa intuire al giovane di essere a conoscenza di dove si trova sua madre e di essere disposta a farli incontrare ma dovrà dargli qualcosa in cambio. Nel frattempo però la madre di Gonul verrà avvertita dai suoi uomini che Dilsha è scomparsa e accecata dalla rabbia si scaglierà contro su suoi uomini.

E non è tutto, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi svelano che sul finire dell’episodio ci sarà l’ennesimo colpo di scena: lo scontro finale tra Azize e Fusun. La prima farà il suo ingresso nella villa della rivale rivelandole di sapere per certo che c’è lei dietro il malore di Reyyan e di essere pronta a tutto per fargliela pagare. Come finirà tra le due donne?



Hercai Amore e Vendetta, dove e come vedere in streaming la soap di Real Time

Svelate tutte le anticipazioni più salienti di Hercai Amore e Vendetta non resta che ricordare che la dizi turca con protagonisti Reyyan e Miran va in onda ogni lunedì in prima serata su Real Time a partire dalle 21.20 circa ed eccezionalmente non va in vacanza ma è possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito dove sono disponibili tutti gli episodi di questa e delle precedenti stagioni. Non è più prevista, invece, la replica quotidiana.