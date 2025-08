Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi del 4 agosto 2025: Miran teme per le sorti del padre Hazar mentre Azize...

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata di oggi 4 agosto: Azize scopre che Hazar è suo figlio

È tutto pronto per una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta la dizi turca con protagonista la storia d’amore tra Reyyan e Miran: cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Le anticipazioni Hercai svelano che al centro delle trame ci sarà la scoperta choc di Azize che si ricorderà che Hazar è suo figlio! Andando con ordine la cinica e spietata matriarca degli Aslanbey ordinerà ai suoi scagnozzi di uccidere Hazar per vendicarsi della morte di Aslan.

L’uomo verrà stordito con un violento colpo, portato in una casa dismessa, legato ad un palo ed infine all’abitazione verrà data fuoco. Il destino dell’uomo sembra segnato ma ecco che stando a quanto riportano le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi Hazize si ricorderà quando in passato, quando ancora era Aishe, rimase vittima di un incendio cerco di portare in salvo suo figlio e quel bambino era proprio Hazar. A questo punto si precipiterà nel luogo dell’incendio e cercherà di salvarlo. Una volta in salvo e quando avrà ripreso conoscenza Hazar tenterà di sparare ad Azize.

Miran preoccupato per Hazar scopre che è vivo: il commovente incontro, anticipazioni Hercai Amore e Vendetta

E poi ancora dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi 4 agosto 2025 si scopre che Miran sarà disperato per le sorti di Hazar. Perdendo i contatti per giorni temerà che all’uomo sia successo qualcosa ed inizierà a sospettare che dietro la sua scomparsa ci sia Azize e per questo giura vendetta alla donna: se ha fatto del male all’uomo che ha appena scoperto essere suo padre si vendicherà uccidendola. Tuttavia quando ormai avrà perso le speranze si accorgerà che il padre è vivo. Ci sarà una commovente riappacificazione e Miran, commosso, dirà ad Hazar di accettarlo come padre e si recherà a casa dell’uomo per incontrare le sue sorelline. Nel frattempo Gonul è devastata per la morte del fratello Aslan ed ha un violento scontro con la madre Fusun, colpevole a suo dire di non onorare la memoria del figlio.