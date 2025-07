Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, puntata di oggi 14 luglio 2025: Aslan tenta il suicidio…ma è un piano di Azize

Colpi di scena e risvolti inaspettati nella puntata di oggi di Hercai Amore e Vendetta, dalle anticipazioni si scopre che ci sarà una resa dei conti tra gli Aslanbey e i Shadoglu. Dopo aver ascoltato la registrazione di Dilsha e ancora sconvolto per aver scoperto di essere il padre di biologico di Miran, Hazar avrà un duro confronto con Mahfuz. Anche quest’ultimo, tuttavia, nasconde un segreto che dirà ad Hazar: lui è il padre biologico di Reyyan. E non è tutto perché dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi, 14 luglio 2025, si scopre che ci sarà una svolta choc.

Andando con ordine, Aslan continuerà ad essere ancora segretamente innamorato di Reyyan ma quest’ultima respingerà le sue avance perché sposata con Miran. L’ossessione per la giovane porterà Aslan ad avere allucinazioni e visioni e stare male e non è tutto perché Azize lo assolderà per i suoi cinici piani, lo porterà nella sua tenuta ma proprio durante una cena con tutta la famiglia accadrà un colpo di scena inaspettato e scioccante. Aslan estrarrà una pistola e minaccerà di uccidersi e solo la prontezza dei riflessi di Miran eviterà il peggio. Tuttavia ben presto si scoprirà che la verità è diversa, Aslan non ha realmente tentato il suicidio ma si è trattata di una messinscena orchestrata da Azize.

Dilsha è viva! Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta puntata di oggi 14 luglio 2025

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che nella puntata di questa sera ci sarà un altra scoperta spiazzante. Sempre durante la cena alla tenuta di Azize farà il suo ingresso Fusun, la cognata di Azize, con la quale condivide la cattiveria ed il cinismo ma anche l’eterna rivalità, tornerà per stravolgere i piani. Fusun, alla presenza di Hazar e Miran dirà che il primo è il padre biologico del secondo.

A questo punto ci sarà un effetto domino di rivelazioni sconcertanti e sconvolgenti uno dietro l’altro al termine del quale Miran, sconvolto e in lacrime, fuggirà via inseguito da Hazar che cercherà di parlargli e chiarire ma senza riuscirci. Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta si scopre che l’uomo a questo punto si recherà nella tomba dell’amata Dilsha ma con suo enorme stupore scoprirà che la tomba è vuota! Dilsha è viva ma cos’è successo alla donna? E soprattutto che fine ha fatto e dove si trova?

Hercai Amore e Vendetta, quando e come vederlo in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta per la puntata di oggi, 14 luglio 2025, non resta che ricordare che la dizi turca va in onda ogni lunedì in prima serata su Real Time a partire dalle 21.30 circa e in replica dal lunedì e venerdì. È possibile seguire le puntate in diretta streaming sul sito e rivedere tutti gli episodi sia della stagione in corso che delle precedenti sempre sul sito.