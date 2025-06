Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di questa sera 30 giugno 2025 su Real Time: Reyyan e Miran scoprono una verità sconvolgente

Le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che la puntata di questa sera, lunedì 30 giugno 2025, si aprirà con un momento molto toccante tra Miran e Reyyan. La giovane distrutta dagli ultimi avvenimenti tenterà di lanciarsi da una scogliera ma per fortuna Miran arriverà giusto in tempo per salvarla. A questo punto entrambi correranno insieme versop la villa dei Sadoglu e ci sarà uno duro scontro tra Reyyan e Cihan al termine del quale la ragazza prenderà la sua roba e scapperà via con Miran. I due innamorati troveranno il sostegno di Hazar e Azat.

Nel frattempo dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di questa sera, 30 giugno 2025, si scopre che anche Azize rivelerà a Sultan che Aslan è innamorato di Reyyan ed entrambi avranno paura che qualora Miran ne venisse a conoscenza lo ucciderebbe Azize dirà a Sultan che Aslan si è innamorato di Reyyan. Entrambi temono che Miran lo uccida, ma sanno che non riusciranno a convincerlo a rinunciare a lei e lasciare la città. A questo punto Azize metterà in atto un piano: rinchiudere Aslan in casa per tenerlo al sicuro. E i colpi di scena sconvolgenti continuano perché Miran e Reyyan tornando alla villa di Aslanbey scopriranno una sconvolgente verità sulle loro famiglie e il loro passato.

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di oggi 30 giugno 2025: Cihan scopre che Hanife è la sorella di Azize

E le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi svelano anche che Mahfuz troverà delle medicine nel suo ufficio e scoprirà di soffrire di una malattia mentale, dirà a Sultan che ultimamente il suo comportamento è stato un po’ strano e che non le sembra normale che lei voglia andarsene all’improvviso ma la donna non vorrà sentire ragioni. Nel frattempo Aslan sarà sempre più invaghito di Reyyan tanto da pianificare la fuga insieme e preparerà una casa fuori città in cui stare.



E non è tutto, le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Aslan interromperà le cure ed inizierà a soffrire di allucinazioni. E poi ancora, Nasuh andrà a vivere in un’altra città per alcuni giorni e Cihan manderà qualcuno a proteggerlo nel caso in cui Miran tenti di fargli del male ma anche stavolta ci sarà un colpo di scena perché scoprirà che Nasuh non è dove pensava di essere e che è scomparso. A questo punto, Sultan dirà a Cihan che Hanife è la sorella di Azize e in cambio di questa informazione Cihan gli dà la pagina del diario di Elif dove è scritto che ha lasciato morire il marito in un incidente… e capirà cosa si nasconde nel passato delle due donne.

Hercai Amore e Vendetta: come vederlo in tv, in diretta streaming e in replica su Real Time

Svelate tutte le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di oggi, 30 giugno 2025, non resta che ricordare che la dizi turca va in onda ogni lunedì in prima serata su Real Time a partire dalle 21.30 circa con ben tre episodi anche se ci si avvicina al gran finale di stagione che si preannuncia mozza fiato e tanti affezionati fan che seguono numerosi le vicende dell’amore tormentato di Miran e Reyyan sperano che almeno ci sia il tanto atteso lieto fine per la coppia. Le repliche invece vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.30 circa fino alle 11.30 e non è tutto perché è possibile seguire la dizi turca anche in diretta streaming sul sito di Real Time dove è possibile rivederla ogni volta che si desidera dopo la messa in onda.