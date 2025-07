Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata di oggi 7 luglio 2025: Hazar scopre che Miran è suo figlio, Cihan smaschera Hazize

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta puntata di oggi 7 luglio 2025: Hazar scopre che Miran è suo figlio

Sarà ricchissima di colpi di scena la puntata di Hercai Amore e Vendetta di questa sera 7 luglio 2025, le verità verranno scoperte e, come una sorta di effetto domino, avranno importanti conseguenze sulle vite dei protagonisti. Nel primo episodio Hazar scopre di essere il padre di Miran. L’uomo infatti, mentre si troverà sulla sua auto, sentirà la voce di Dilsha, la donna che ha sempre amato morta anni prima in circostanze drammatica, rivelargli di essere incinta. Nella registrazione Dilsha dirà di essere incinta ma di non sapere il sesso, e aggiunge che sarà una femmina il nome lo sceglierà lui ma se sarà un maschio lo chiamerà Miran.

A questo punto Hazar comprende la verità: Miran è suo figlio. L’uomo sarà sconvolto dalla rivelazione e inizierà a piangere in auto. Nel frattempo le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta svelano che Miran e Rayyan continueranno la loro storia d’amore sempre più innamorati e felici ignari che ben presto dovranno fare i conti con pesanti ostacoli e problemi. Intanto, Azizé si lascerà andare alla commozione sul giorno del suo fidanzamento con Nasu, quando il suo amato le promise un matrimonio magnifico secondo le tradizioni, e una famiglia solida e unita. Tuttavia, invece del velo nuziale, Azizé si ritrovò a indossare un velo nero per molti anni.

Cihan scopre la verità su Azize e la smaschera: anticipazioni Hercai Amore e Vendetta puntata di oggi

Dalle anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della puntata di questa sera, 7 luglio 2025, si scopre che Azize verrà smascherata. Cihan da tempo ormai sospetta che lei nasconda qualcosa e setaccerà la stanza della sorella Hanife dove troverà una fotografia molto compromettente: la foto di Hanife bambina con la scritta: ‘Tenuta Shadoglu’ e capirà che Azize non è un’Aslanbey e non sta cercando vendetta contro di loro per la morte del figlio e della nuora come da sempre sostiene: allora di chi e perché vuole vendicarsi?



Colpi di scena uno dietro l’altro, risvolti spiazzanti e nuove verità che rischiano di sconvolgere i già precari equilibri tra i componenti della famiglia Aslanbey e Shadoglu sono solo alcuni della puntata di questa sera di Hercai Amore e Vendetta. Nell’ultimo episodio, infine, ci sarà anche un durissimo scontro tra Hazar e Cihan, il primo accuserà il secondo di aver messo in pericolo la vita di sua figlia Reyyan e soprattutto di aver tentato di uccidere Miran ma Cihan da parte sua risponderà in maniera sarcastica sminuendo le sue responsabilità.

Hercai Amore e Vendetta, come e dovere vederla in tv e in diretta streaming

Giunta ormai alla terza stagione, Hercai Amore e Vendetta va in onda ogni lunedì in prima serata su Real Time a partire dalle 21.20 circa fino alle 23.50 circa. È possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di Real Time mentre dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00 vanno in onda le repliche.