Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima settimana dal 14 al 18 luglio 2025: Gonul tenta un gesto estremo, Azize si vendica contro Aslan

Ogni lunedì in prima serata su Real Time vanno in onda le vicende di Miran ed Reyyan e di tutti gli altri protagonisti della fortunata dizi turca giunta già alla terza stagione è possibile seguire le puntate in diretta streaming sul sito di Real Time e non è tutto perché dal lunedì al venerdì Hercai va in onda a partire dalle 10.10 con le repliche delle puntate già trasmesse. Vediamo dunque nel dettaglio le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta dal 14 al 18 luglio 2025. Si parte con l’episodio ‘Il richiamo’ che vede al centro delle trame la sparizione di Reyyan.

Scendendo nel dettaglio, infatti, le anticipazioni settimanale di Hercai Amore e Vendetta svelano che Reyyan semprerà scomparsa nel nulla e Miran disperato andrà a cercarla. il giovane temerà che la sua amata possa fare un gesto folle e farà di tutto per ritrovarla. Si scoprirà in seguito che Reyyan, sconvolta per gli ultimi avvenimenti, si era allontanata da sola. Nella puntata di martedì 15 luglio, invece, protagonista sarà Gonul sempre più disperata e affranta per la fine della sua relazione con Miran. La figlia di Sultan capirà di non poter competere con Reyyan e di aver perso per sempre l’amore di Miran e per questo compirà un folle gesto.

Hercai amore e vendetta, anticipazioni prossima settimana 14-18 luglio 2025: Azize scopre il tradimento di Aslan

E poi ancora le anticipazioni Hercai Amore e Vendetta della prossima settimana svelano che nelle nuove puntate Azize si vendicherà di Aslan. La perfida donna scoprirà che il nipote l’ha tradita e di tutta risposta lo farà rinchiudere e lo lascerà senza medicine. E poi ancora gli intrighi, i tradimenti, le mezze verità e soprattutto i segreti più incredibili e insospettabili saranno al centro dei prossimi episodi. Hazar sarà in piena crisi e non saprà come rivelare a Miran il segreto su suo padre e tutta la verità sul suo passato, Fırat e Miran dissotterrano una tomba per smascherare Azize ed infine Azat vorrà punire Aslan per tutte le bugie che gli ha raccontato.