Hercules – La leggenda ha inizio/ Su Italia 1 il film con kellan Lutz (2 ottobre)

Hercules – La leggenda ha inizio anima la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2014 dalla casa cinematografica Millennium films che ha visto alla regia Renny Harlin il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Giulio Steve, Sean Hood e Daniel Giat. Il montaggio di questa pellicola è stato realizzato da Vincent Taballion, le musiche della colonna sonora sono state composte da Tuomas Kantelinen ed i costumi di scena sono di Sonu Mishra. Nel cast di questo film sono presenti numerosi attori apprezzati a livello internazionale tra cui Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam Garrigan e Liam McIntyre.

Hercules – La leggenda ha inizio, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Hercules – La leggenda ha inizio. Siamo nel 1200 avanti Cristo in un periodo in cui la Grecia sta conoscendo enormi stragi di innocenti per via della sete di potere e di conquista da parte di Re Anfitrione. Quest’ultimo avendo da tempo messo nel mirino le ricchezze della vicina città stato Argo, decide di dichiarare guerra ed in particolar modo che la contesa possa venire con uno scontro in un duello reale con il re di Argo. Quest’ultimo per salvare la vita ai propri soldati e gran parte del popolo decide di accettare la sfida ma purtroppo avrà la peggio in quanto Re Anfitrione dimostrerà di essere in possesso di una potenza che non trova eguali sulla faccia. La moglie di Re Anfitrione stanca di tutto questo odio e tutte queste guerre portate avanti con il solo obiettivo di accrescere la sete di potere e di ricchezza da parte del proprio congiunto, si rivolge ad un Tempio di Era posto proprio nella città di Argo dove chiede aiuto per riuscire a mettere fine a questo genere di sofferenze e soprattutto al regalare al proprio popolo un periodo di grande pace. Era dopo essersi manifestata sotto sembianze umane alla regina, fa presente che questo verrà arginato grazie alla nascita di un nuovo figlio che lei avrà dopo una relazione con il potente padre degli dei Zeus. Nove mesi più tardi vedrà la luce il piccolo Alcide chiamato così dal re Anfitrione il quale conscio di come questo non sia suo figlio, ugualmente permette alla propria sposa di tenerlo seppur sottolineando in maniera chiara come non potrà mai avere gli stessi diritti del loro figlio Ificle. Alcuni anni più tardi Alcide che sua madre chiama Hercules diventa un grande condottiero e dotato di una forza straordinaria che ovviamente gli viene conferita grazie allo status del suo vero padre. Sarà proprio Hercules dopo essere stato oggetto di un tradimento da parte di Re Anfitrione a mettere in atto quella rivoluzione tanto desiderata per riuscire finalmente ad allontanare per sempre la sete di potere di Anfitrione in una battaglia che rimarrà epica.

