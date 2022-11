Hercules: la leggenda ha inizio/ Su Italia 1 il film con Kellan Lutz

Hercules: la leggenda ha inizio, film di Italia 1 diretto e prodotto da Renny Harlin

Hercules: la leggenda ha inizio è un mix tra l’avventura, l’azione e il fantasy del 2014 che va in onda su Italia 1 oggi, 9 novembre, a partire dalle 21,20. Il regista e produttore del film è Renny Harlin, mentre gli interpreti sono: Kellan Lutz, Scott Adkins, Gaia Weiss, Liam Garrigan e Roxanne McKee.

Il diritto di opporsi/ Streaming del film su Canale 5: dove vederlo

Inizialmente il film Hercules: la leggenda ha inizio si doveva intitolare Hercules 3D per poi cambiare durante la lavorazione. Le riprese si sonos volte interamente in Bulgaria nel maggio del 2013 con un budget di 70 milioni di dollari. Al botteghino il film però si dimostrò un vero e proprio flop con un incasso di poco superiore a 60 milioni. Nelle sale americane il film Hercules: la leggenda ha inizio è arrivato il 10 gennaio del 2014 per approdare in Italia venti giorni dopo sempre distribuito da M2 Pictures. La critica ha distrutto un film che anche il pubblico sembra non aver particolarmente gradito.

Divorzio a Las Vegas/ Dove vedere in streaming il film su Rai 1

Hercules: la leggenda ha inizio, la trama del film

La vicenda di Hercules: la leggenda ha inizio è incentrata sulla vita del re Anfitrione, un severo sovrano dell’antica Grecia a tratti anche dispotico. Oltre ad avere un carattere impossibile, il monarca è molto ambizioso e bramoso di potere, infatti desidera espandere il suo regno e conquistare il reame di Argo. Non tutti i suoi sudditi, però, sono d’accordo con il suo desiderio di potere e persino la moglie è molto contraria perché non sopporta minimamente l’atteggiamento del marito.

La moglie, aiutata dal suo consigliere di fiducia raggiunge il tempio di Era con l’intento di riuscire a convincerla a calmare la sete di potere dell’uomo e salvaguardare così il suo popolo. Proprio in quel momento lo spirito della Dea le preannuncia di non temere nulla perché sarà proprio lei a dare alla luce il salvatore della patria, non con suo marito ma con Zeus che è ossessionato dalla sua bellezza. In quella notte stessa i due concepiscono il figlio e dopo nove mesi viene alla luce Hercules destando molti sospetti in Anfitrione. Infatti il monarca non è affatto sicuro che il neonato sia suo e concede alla moglie di poterlo tenere senza pretendere che abbia lo stesso trattamento del loro primogenito.

Squadra omicidi, sparate a vista/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda

Il ragazzo cresce e a 20 anni scopre di essere molto forte e di possedere delle grandi abilità da guerriero. Intanto il figlio maggiore di Anfitrione e la figlia del re di Creta si stanno per unire in matrimonio per unire i due regni. La situazione si complica perché la ragazza quando incontra Hercules se ne innamora perdutamente e solo in seguito ad una serie di avvenimenti i due ragazzi, Ebe ed Hercules riescono a sposarsi e a diventare re e regina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA