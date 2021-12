Hercules La Leggenda ha Inizio/ Su Italia 1 viaggio nella fantasia dell’antica Grecia

Hercules La Leggenda ha Inizio, film di Italia 1 diretto da Renny Harlin

Hercules La Leggenda ha Inizio va in onda oggi, 12 dicembre, su Italia 1 alle ore 21:20, quindi in prima serata. Questo film appartiene ai generi epico e commedia e ha debuttato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo durante l’anno 2014. Il regista di questo film è Renny Harlin mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Giulio Steve, Sean Hood, Daniel Giat e dallo stesso regista.

Insieme per forza/ Su Rete 4 il film con Michael J.Fox e Christina Ricci

All’interno del cast del film sono presenti numerosi volti noti come Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam Garrigan, Kenneth Cranham, Luke Newberry e Jukka Hilden. Le musiche del film sono state scritte da Tuomas Kantelinnen mentre la fotografia è stata messa a punto da Sam McCurdy.

Hercules La Leggenda ha Inizio, la trama del film: Re Anfitrione manda in rovina la Grecia?

In Hercules La Leggenda ha Inizio il Re Anfitrione è un re dell’antica Grecia che sta mandando in rovina il suo regno. Difatti, quest’uomo avido brama soltanto ricchezze e conoscenza, distruggendo il suo popolo. Il popolo è in subbuglio e si chiede fino a quando dovrà soddisfare le richieste del suo re. Tuttavia, la speranza sembra non essere molto lontana. Difatti, viene annunciato alla regina, Alcmena, da parte della dea Era, che Zeus le darà un figlio. Dall’unione di un Dio e di un essere umana, nascerà un semi-dio, un essere in grado di avere una forza sovrumana e riuscire a sovvertire il regno del crudele Anfitrione. Nasce così Hercules, un semidio bello, forte e con un futuro luminoso dinanzi a se. Tuttavia, questo ragazzo non avrà vita facile, neanche nella sua gioventù. Infatti, saranno davvero tante le prove che l’uomo ventenne dovrà affrontare per dimostrare a tutti il suo valore ed essere visto come la speranza del popolo greco. A esempio, Hercules dovrà affrontare il Leone di Nemea, una creatura spaventosa e dovrà ucciderlo per mostrare la sua forza. Ad ogni modo, l’eroe riuscirà nelle sue fatiche e potrà reclamare il trono come suo diritto.

Il mio angelo di Natale/ Su Rai 2 si inizia a respirare aria di festività

Video, il trailer del film

LEGGI ANCHE:

Duello tra le rocce/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy e Felicia Farr

© RIPRODUZIONE RISERVATA