Hercules La leggenda ha inizio/ Video, su Italia 1 il film con Kellan Lutz

Hercules La leggenda ha inizio va in onda oggi, mercoledì 25 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Harlin è stato uno dei registi e produttori più richiesti a Hollywood negli anni Novanta. Dirige infatti diversi film, come Cliffhanger – L’ultima sfida (1993). Dopo diversi flop, torna alla ribalta nel 2001 con Driven e nel 2004 Nella mente del serial killer e L’esorcista – La genesi.

Hercules La leggenda ha inizio, la trama del film

Hercules – La leggenda ha inizio racconta la storia dei famoso dio. Il film si apre con la regina Alcmena (Roxanne McKee) mentre partorisce Hercules (Kellan Lutz). L’obiettivo della donna è porre fine al regime tirannico del re Anfitrione (Scott Adkins) e spera che il piccolo possa raggiungere lo scopo. Il vero padre di Hercule è infatti Zeus in persona. Il bambino cresce ignaro di tutto e si innamora di Ebe (Gaia Weiss), la principessa di Creta, promessa sposa del fratellastro Ificle (Liam Garrigan). Scoperto l’altarino, Hercules viene costretto all’esilio e, una volta scontata la pena, torna a casa per vendicarsi. Alcmena nel frattempo confessa al marito che Hercules è figlio di Zeus e non suo e cerca di ucciderlo. Anfitrione in risposta la uccide con il pugnale con cui lei voleva sgozzarlo. Hercules viene contattato da Chirone (Rade Šerbedžija) che lo avvisa della morte della madre e della sofferenza che sta patendo il suo popolo a causa della tirannia di Anfitrione e di Ificle. Hercules, ormai tornato in patria, riunisce i ribelli e si prepara ad attaccare il re. Ma, solo dopo aver saputo e accettato la sua vera identità e il suo potere, Hercules avrà la forza per affrontare con il giusto spirito il suo destino.

