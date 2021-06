Hermes Ferrari, testata a passante/ Video Sciamano delle proteste #ioApro nei guai

Hermes Ferrari, il ristoratore “sciamano” che ad aprile è stato uno dei protagonisti indiscussi della manifestazione #ioApro a Roma travestendosi da Jack Angeli, lo sciamano con le corna sulla testa e la faccia decorata che divenne il volto per antonomasia dell’assalto a Capitol Hill, si è reso protagonista di un episodio di cronaca che ha fatto rapidamente il giro del web, rimbalzando sulle principali testate giornalistiche italiane e su tutti i social network, dove il video è divenuto rapidamente virale, complici le scene di violenza presenti al suo interno che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione degli utenti.

Windows 11, Microsoft annuncia nuovo sistema operativo/ Ufficiale: date e novità

Il 53enne di Scandiano, titolare di pizzerie a Modena e a Rubiera, nel filmato si scaraventa verbalmente contro un vigilantes che chiede a lui e a sua moglie di indossare correttamente la mascherina chirurgica, in quel momento abbassata sotto il mento. Un’aggressione in piena regola, con annessi insulti e minacce: “Con tutti quelli che non hanno la mascherina qui rompi il c*zzo a me? Parla ancora con mia moglie e ti mangio vivo”. Insomma, non propriamente un approccio edulcorato da parte dell’imprenditore, che infatti è stato ripreso anche da un malcapitato passante…

Mark Hoppus dei Blink-182 "Ho il cancro, fa schifo"/ Foto in ospedale, fan sotto choc

HERMES FERRARI AGGREDISCE CON UNA TESTATA UN PASSANTE

“Malcapitato” perché, Hermes Ferrari, apostrofato con un epiteto non troppo lusinghiero nei suoi confronti da parte dell’uomo, reagisce prontamente con una testata sul naso, che costringe la vittima a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso, dove gli sono stati assegnati sette giorni di prognosi per la contusione del setto nasale. Avrebbe potuto decisamente andargli peggio, ma, intanto, i carabinieri di Fidenza hanno raccolto la sua denuncia e anche le testimonianze degli agenti della vigilanza circa gli atteggiamenti avuti da Hermes Ferrari.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 24 giugno 2021

L’episodio ha avuto luogo presso il Fidenza Village, outlet del Parmense, ed è valso al protagonista della vicenda una multa da 400 euro per violazione delle restrizioni anti-Covid e una segnalazione alle autorità giudiziarie da parte dei carabinieri, con i magistrati chiamati ora a decretare i prossimi passi da compiere. Il video dell’aggressione è stato condiviso su Twitter anche da Selvaggia Lucarelli, con annesso messaggio: “Vi ricordate lo sciamano di Montecitorio? Hermes Ferrari. Il ristoratore modenese che protestava a Montecitorio contro le chiusure, agghindato con le corna come il Jake Angeli nostrano? Eccolo qui, il simbolo dei disperati, invitato in vari salotti tv a dire la sua”.

Vi ricordate lo sciamano di Montecitorio? Hermes Ferrari. Il ristoratore modenese che protestava a Montecitorio contro le chiusure, agghindato con le corna come il Jake Angeli nostrano? Eccolo qui, il simbolo dei disperati, invitato in vari salotti tv a dire la sua. pic.twitter.com/mjv39BKjdA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 24, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA