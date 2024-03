Hermoso non rinnova con Atletico Madrid/ Calciomercato, Juventus, Inter e Roma alla finestra (28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO, HERMOSO NON RINNOVA CON L’ATLETICO, L’ANNUNCIO

La notizia era nell’aria e ora sembra essere confermata da più fonti. Secondo Matteo Moretto e Daniele Longo, esperti di mercato, Mario Hermoso non rinnoverà il proprio contratto con l’Atletico Madrid. Finirà dunque qui l’esperienza nella capitale spagnola con il difensore dopo quattro stagioni al servizio di Simeone.

Calciomercato Inter News/ Bento come post Sommer, Simeone-Raspadori per l'attacco (oggi 28 marzo 2024)

Hermoso ha contribuito a vincere la Liga del 2020-2021 in virtù di 31 presenze con la maglia del Colchoneros nell’anno del successo davanti a Real Madrid e Barcellona. Arrivato a quasi 100 presenze, traguardo che verosimilmente taglierà in quest’ultima parte di stagione, il giocatore è un prodotto del Settore Giovanile del Real Madrid, con cui però ha giocato solo nel Real Madrid C e nel Castilla. Le altre squadre con cui ha giocato sono state il Real Valladolid in prestito nel 2015-2016 e l’Espanyol tra il 2017 e il 2019 prima di passare all’Atletico.

Calciomercato Roma News/ Il nome nuovo per la difesa è Bijol, Lukaku può restare (oggi 28 marzo 2024)

IL PROFILO DI HERMOSO

Mario Hermoso potrebbe rivelarsi un affare interessante, soprattutto a zero. Alla fine parliamo di un classe 1995, anni avanti di carriera ne ha ancora e che ha deciso di non rinnovare. Prima di affermarsi come un giocatore valido ad alti livelli all’Atletico Madrid, Hermoso si era fatto notare nella sua parentesi precedente all’Espanyol, dimostrandosi un giocatore da big.

Il trampolino di lancio è stato senza dubbio l’anno 2018-2019 quando l’Espanyol è riuscito a qualificarsi per l’Europa League ai danni del Bilbao nonostante gli stessi punti. L’elemento cardine della difesa biancoblu è stato proprio Hermoso che con le sue prestazioni granitiche ha aiutato il suo tecnico Cesc Rubí a strappare un pass per l’Europa. Parliamo di un difensore dal mancino educato ma che sa abbinare bene anche la quantità: tackle, anticipi di testa, marcatura. Pochi punti deboli per un calciatore che potrebbe diventare un vero e proprio colpo da novanta.

Calciomercato Juventus News/ Jorginho un'idea a zero, ecco le alternative a Koopmeiners (oggi 28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO, PER HERMOSO CONCORRENZA ITALIANA

A fare la fila per acquistare Mario Hermoso ci sarebbero varie squadre italiane. Come abbiamo detto, l’acquisto a zero del difensore fa gola a molti tra cui la Juventus. Con la questione Bremer ancora da chiarire, vista la clausola che tenta il Manchester United, i bianconeri avrebbero bisogno di un difensore centrale e Hermoso potrebbe rivoluzionare il reparto che dalla stagione successiva avrebbe anche Huijsen in rosa. Un vero e proprio restyling a costo zero contro i 60 milioni che andrebbero ad incassare con la cessione di Bremer.

La Roma e l‘Inter hanno già preso informazioni. I giallorossi dopo Ndicka gradirebbero un altro acquisto economico e affidabile, come lo è stato fin qui l’ivoriano arrivato dal Francoforte. Alla fine il reparto difensivo giallorosso è stato per mesi il punto debole della Capitale, non tanto per le cattive prestazioni in sé ma per i tanti indisponibili tra infortuni (Smalling e Kumbulla) e Nazionali (Ndicka in Coppa d’Africa), senza dimenticarsi di Huijsen che come detto tornerà a Torino. L’Inter invece ha già avuto modo di osservarlo da vicino nel doppio confronto europeo che ha visto proprio i Colchoneros avere la meglio ai calci di rigore. I neroazzurri sono famosi per i loro colpi a zero e dopo il duo Zielinski-Taremi, Marotta potrebbe calare il tris con Hermoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA