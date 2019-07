Hernandez e Krunic conferenza stampa Milan/ Diretta streaming video e tv, orario

La conferenza stampa di presentazione di Théo Hernandez e Rade Krunic al Milan si terrà alle ore 13:30 di venerdì 19 luglio: i due giocatori parleranno insieme ai giornalisti, qualche giorno dopo rispetto alla programmazione originaria della società. Si tratta dei primi due acquisti per la stagione 2019-2020: un terzino sinistro e un centrocampista che gioca prevalentemente da mezzala, entrambi ancora giovani e dunque con la possibilità di durare a lungo nella rosa della squadra rossonera. Théo Hernandez arriva dal Real Madrid, anche se ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Real Sociedad; il Milan lo ha pagato 20 milioni di euro mentre ne ha sborsati 8 per assicurarsi le prestazioni di Krunic, che peraltro aveva già lavorato con Giampaolo. Aspettiamo dunque la conferenza stampa di questi due giocatori, che sono già a disposizione dell’allenatore, per ascoltare le prime parole da elementi del Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

La diretta tv della conferenza stampa di Théo Hernandez e Rade Krunic sarà disponibile soltanto per gli abbonati al canale tematico Milan TV, che trovate al numero 230 del bouquet di Sky. Questa emittente tuttavia non è presente sull’applicazione Sky Go e dunque non sarà possibile assistere alla presentazione in diretta streaming video; consigliamo anche gli account ufficiali che la società rossonera mette a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter) per le informazioni utili.

CONFERENZA STAMPA THEO HERNANDEZ E KRUNIC

Théo Hernandez e Rade Krunic sono dunque pronti a svelarsi in conferenza stampa: come abbiamo detto il centrocampista bosniaco è stato per un anno alle dipendenze di Marco Giampaolo, avendo anche trovato parecchio spazio pur se poi le cose migliori le ha fatte vedere con Aurelio Andreazzoli nel corso della stagione di Serie B – conclusa con la promozione – e poi al piano di sopra, dove si è confermato come interno di inserimento capace di segnare e fornire assist. Suggestiva anche la firma di Hernandez, fratello minore di Lucas (acquistato dal Bayern Monaco) e lui pure passato dall’Atletico Madrid dove è cresciuto; il Real lo ha acquistato nel 2017 ma di lui con la camiseta blanca si ricorda solo una magra figura nei palleggi di rito durantel a presentazione; al Santiago Bernabeu, nonostante i 30 milioni di euro della clausola, ha giocato 23 partite ma raramente è stato davvero protagonista, da qui il prestito nei Paesi Baschi nel tentativo di riprendere vigore. Adesso sarà il Milan che proverà a sfruttarne le doti, da valutare in questo senso il futuro di Ricardo Rodriguez di cui Théo potrebbe andare a prendere il posto nella squadra titolare.



