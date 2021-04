Herpes cerebrale, malattia Marco Bocci/ “Dalle labbra mi è arrivato al cervello”

Nel 2018 Marco Bocci è stato colpito da herpes cerebrale. “Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello”, ha raccontato l’attore a Verissimo. Bocci ha scoperto la malattia dopo aver avuto un incidente durante una gara di Bmw in Umbria: “Il terribile incidente ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi, herpes al cervello, che altrimenti avrebbe avuto un corso dall’esito irreversibile”, ha raccontato al Corriere della Sera. L’attore è stato subito sottoposto a un intervento e per qualche giorno è rimasto incosciente: “Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo”.

Laura Chiatti, moglie Marco Bocci/ Dal sogno di cantare alla carriera nel cinema

Herpes cerebrale: i sintomi della malattia

L’herpes cerebrale è provocato dal trasferimento, attraverso il nervo olfattivo, al cervello del virus che si sviluppa comunemente sulle labbra. Questa infezione può causare gravi conseguenze e se non diagnosticata per tempo può avere sito fatale nel 70% dei casi. Trattandosi di un’infezione neurologica i sintomi più tipici sono: le convulsioni, l’insonnia, l’agitazione, le mutazioni del carattere e le repentine alterazioni del tono d’umore. Altri disturbi sono la perdite del gusto, dell’olfatto e della memoria. Un tratto distintivo è l’afasia, cioè l’improvvisa comparsa di disturbi del linguaggio. Nel 2020 Marco Bocci ha raccontato la storia della sua malattia nella pièce teatrale “Lo zingaro”, monologo in cui l’attore ripercorre la vicenda vissuta a partire dall’incidente in auto.

LEGGI ANCHE:

Marco Bocci: “Io sex symbol? Mai sentito bello”/ “Con Laura Chiatti c'è equilibrio”Laura Chiatti, moglie Marco Bocci/ "Una famiglia in poco tempo ma ora..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA