Herrlich viola la quarantena/ Tecnico dell’Augsburg esce per il dentifricio: sospeso

Pubblicità

Clamoroso: a poche ore della ripartenza della Bundesliga con la 26^ giornata, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, il tecnico dell’Augsburg, Heiko Herrlich è stato beccato violare le norme per la quarantena e l’isolamento imposte dalle autorità calcistiche tedesche. Da fonti locali apprendiamo che l’allenatore infatti è uscito dall’hotel dove era in isolamento con la squadra, per fare alcuni acquisti (un dentifricio e una crema per le mani), contravvenendo dunque alle regole imposte per i ritiri: in seguito a questo è stato naturalmente sospeso. Un peccato di ingenuità dunque per Herrlick che dunque questo sabato non potrà sedersi in panchina per seguire i propri ragazzi nella sfida tra Augsburg e Wolfsburg, incontro che rappresenta la ripartenza del calcio tedesco (ma pure europeo) dopo lo stop di due mesi, imposto per l’esplodere della pandemia da coronavirus. Ma non solo: ricordiamo che la sfida di sabato sarebbe stata la prima dello stesso Herrlick come allenatore dell’Augsburg. Il tecnico di Mannheim infatti è salito alla panchina dei Fuggerstadter il 10 marzo, ovvero solo tre giorni prima che la Bundesliga venisse interrotta per la pandemia.

Pubblicità

HERRLICK VIOLA LA QUARANTENA: TECNICO SOSPESO

Scoperta la violazione delle norme di quarantena, ecco che per Herrlich si è fatta inevitabile la sospensione: misura che è stata accettata di buon grado dallo stesso tecnico tedesco. Con forte senso di responsabilità, lo stesso Herrlick ha poi scritto in una nota ufficiale: “Ho fatto un errore lasciando l’albergo. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all’uscita e al mio rientro, non sono stato d’esempio per la mia squadra e il pubblico”. Il tecnico del club tedesco, rammaricato ha poi aggiunto: “Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore. A causa di questa cattiva condotta, domani non guiderò l’allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg”. Il club dell’Augsburg ha invece poi fatto sapere che Herrlick prossimamente verrà sottoposto a nuovi controlli e potrà riunirsi alla squadra solo dopo il riscontro di due negatività ai tamponi da coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA