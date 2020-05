Hertz dichiara bancarotta in Usa e Canada/ Fallisce la compagnia di autonoleggio

Pubblicità

L’epidemia di coronavirus ha provocato una drammatica crisi sanitaria e di pari passo, una crisi economica senza precedenti, la più grave dal dopoguerra ad oggi. Fra le vittime illustri anche la Hertz, il colosso mondiale dell’autonoleggio, che nelle scorse ore ha presentato istanza di fallimento sia negli Stati Uniti quanto in Canada. Come ricorda l’agenzia Agi, si tratta della prima grande azienda che cade a causa del covid-19, ma c’è il rischio che l’elenco possa allungarsi a breve, vedi ad esempio il recente caso Renault. Ad anticipare la mossa era stato il quotidiano d’oltre oceano Wall Street Journal, che aveva appunto specificato come l’istanza riguardasse solo il nord America, ma non è da escludere che a breve possano cadere anche tutte le altre sedi mondiali di Hertz. Stando a quanto riportato dal WSJ, la società di autonoleggio ha mancato il pagamento di un contratto di locazione lo scorso mese, convincendo i creditori ad attendere, fino alla decisione di dichiarare l’inadempienza nelle ultime ore per l’impossibilità di ottenere un’ulteriore proroga.

HERTZ DICHIARA FALLIMENTO: “DRAMMATICO L’IMPATTO DEL COVID-19”

“L’impatto del Covid-19 sulla domanda di viaggi – ha fatto sapere il gruppo attraverso una nota – è stato improvviso e drammatico, determinando un forte calo delle entrate dell’azienda e delle prenotazioni future”. Hertz ha fatto altresì sapere di avere adottato fin da subito delle “azioni immediate” per privilegiare la salute dei propri dipendenti, ed inoltre, di avere eliminato “tutte le spese non essenziali. Tuttavia – si legge ancora – permangono incertezze sul ritorno delle entrate e sulla completata riapertura del mercato, cosa che ha reso necessaria l’azione di oggi”. Già lo scorso 21 aprile la Hertz aveva annunciato 21mila tagli di posti di lavoro in Nord America, pari a più di un quarto della sua forza lavoro mondiale (per l’esattezza il 26.3%), risparmiando così notevole denaro, ma evidentemente non è bastato. Pesa il debito di circa 19 miliardi di dollari, di cui 4.3 di obbligazioni e prestiti, e 14.4 di debiti garantiti da veicoli presso filiali di finanziamento.



