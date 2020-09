Hervé Foer, marito morto Drusilla Foer/ “Il mio ultimo amore, dopo di lui…”

Drusilla Foer è un’affascinante ed elegante signora che si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Strafactor. Intelligente, preparata e molto ironica, Drusilla Foer ha conquistato grandi consensi di pubblico, curioso di scoprire qualcosa di più della sua vita. Pur essendo social, della vita privata di Drusilla si sa pochissimo. La Foer, infatti, non è solita parlare di se stessa e delle proprie vicende sentimentali. I fans, così, si chiedono: chi è il marito di Drusilla Foer? Le uniche dichiarazioni in merito sono state rilasciate dalla stessa Drusilla Foer a Libero Quotidiano come riporta il portale Donna Glamour. A quanto pare, la signore Foer si sarebbe sposata due volte e ha preso il suo cognome proprio dal marito Hervé Foer.

Hervé Foer e l’amore con Drusilla

Quella di Drusilla Foer è una figura affascinante e che scatena la curiosità del pubblico. Della vita privata si sa solo quello che ha dichiarato la stessa Drusilla. A Libero Quotidiano, Drusilla ha raccontato di essersi sposata “con un texano orrendo, che poi mi ha tradito. Poi mi sono sposata non giovanissima con Hervé Foer, un belga, il mio ultimo amore“, come confidò a Libero Quotidiano. Hervè Foer è stato, dunque, l’ultimo amore di Drusilla. L’uomo era il discendente della nota famiglia Dufur. La Foer, attualmente è vedova e non avrebbe un nuovo compagno. Dopo la morte del marito, Drusilla non avrebbe più trovato l’amore. Ospite di Serena Bortone nella puntata del 18 settembre di Oggi è un altro giorno, svelerà qualche dettaglio in più della sua vita privata?



