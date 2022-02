Hervé Foer, secondo marito Drusilla Foer/ “Dopo la sua morte non cerco più l’amore”

Hervé Foer era il marito di Drusilla Foer, la co-conduttrice di oggi del Festival di Sanremo 2022. Il personaggio inventato da Gianluca Gori, nato a Siena il 23 luglio 1945 sotto del segno del Leone, approda sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo mella terza serata della kermesse canora per affiancare Amadeus. Ironica, affascinante e divertente, Drusilla è una donna molto amata sui social, ma pochissimo si conosce della sua vita privata. Fatta eccezione per le rivelazioni fatte proprio dall’attrice che ha raccontato del suo passato amoroso e dei suoi ex.

Negli anni sono circolati rumors che le attribuivano cinque matrimoni falliti, che la diretta interessata ha smentito dichiarando di essersi sposata solo due volte. Il suo ultimo amore è Hervé Foer, da cui ha preso il cognome per il nome d’arte. Dopo la sua morte non ha più cercato un uomo. Hervé Foer discendeva dalla famiglia Dufour, che ha creato l’omonima azienda specializzata in prodotti dolciari. Di origini belghe, è morto rendendo l’attrice vedova: “Una decina di anni fa tornavo dal Belgio, dove vivevo con mio marito. Sono tornata addolorata dalla scomparsa di mio marito, ero triste“. Ne parlò a Oggi è un altro giorno, descrivendolo come un uomo unico: “Difficile trovare uno così“.

Drusilla Foer ha un fidanzato? Due ex mariti

Drusilla Foer dalle pagine di Libero Quotidiano si è sbottonata parlando della sua vita privata e parlando dei suoi grandi amori. A cominciare dal matrimonio “con un texano orrendo, che poi mi ha tradito. L’ho sposato giovane perché avevo l’esigenza di andare via da casa, lui era un po’ spaccone, arrogante“. Dopo il primo matrimonio fallito, la Foer ha ritrovato l’amore in Hervé Foer che considerata il suo più grande amore.

“Mi sono sposata non giovanissima con Hervé Foer, un belga, il mio ultimo amore” ha detto l’attrice il cui nome è nato in una maniera davvero originale. Dopo la morte del secondo marito, Drusilla Foer non ha più cercato l’amore, anche molti uomini provano a conquistarla: “Mi scrivono, mi dicono cose carine, anche volgari. Io gli dico che sono vedova e loro si mettono l’anima in pace“.

