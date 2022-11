Hethielly Godoi, ex moglie Bradford Beck/ “Giaele De Donà mente, la verità è…”

Hethielly Godoi: l’ex moglie di Bradford Beck contro Giaele De Donà

Mentre nella casa del Grande Fratello vip 2022 Giaele De Donà s’interroga su quello che sarà il suo futuro con il marito Bradford Bekc, fuori dalla casa, Hethielly Godoi, l’ex moglie di Bradford Beck, rompe il silenzio puntando il dito contro Giaele De Donà che ha sposato l’imprenditore americano sia in Italia che in Messico e che ora sogna di farlo anche in chiesa. Giaele ha raccontato di aver conosciuto il marito a Milano durante un evento di beneficienza. Dopo alcuni anni d’amore, i due hanno deciso di sposarsi mantenendo, però, un rapporto libero ovvero entrambi sono liberi di divertirsi con altre persone purchè non ci sia un coinvolgimento sentimentale.

Giaele De Donà, matrimonio finito con Bradford Beck?/ Lui toglie la fede e lei...

La verità, tuttavia, sarebbe diversa. Hethielly Godoi ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo smentendo le parole di Giaele che, dopo aver visto le foto del marito in compagnia di altre ragazze tra cui la migliore amica, aspetta di ricevere da lui un segnale.

Le parole di Hethielly Godoi

Ai microfoni del settimanale Nuovo, Hethielly Godoi parla del matrimonio tra l’ex marito Bradford Beck e Giaele De Donà smentendo le dichiarazioni rilasciate da quest’ultima all’interno della casa di Cinecittà. “La verità non è quella che Giaele dice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua“, ha raccontato l’ex moglie di Bradford Beck.

Giaele De Donà: "Flavio Briatore mi invitò per weekend"/ "Ora dice di non conoscermi"

“Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli avverte Giaele: "Divorzio da Brad? Se vuole i benefit te li toglie"/ "Nascondi i gioielli!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA