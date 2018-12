OxygenOS 9.0.3, aggiornamento di OnePlus 6/ Tutte le novità e i miglioramenti di questa versione

Il OnePlus 6 ha annunciato l’aggiornamento OxygenOS 9.0.3 nel corso di una serata dedicata a tutte le novità di casa. Questo upgrade porterà a miglioramenti importanti nella qualità delle fotografie sia per quanto riguarda lo scatto notturno che per la modalità slowmotion, oltre all’elaborazione degli scatti. Capitolo sicurezza, sono state aggiornate le patch chepermettono al nostro dispositivo di dare una risposta più rapida ed efficace. Inoltre saranno risolti diversi bug che erano presenti nelle versioni precedenti del firmware. Tra le novità c’è anche il miglioramento della stabilità delle connessioni WiFi e BlueTooth. Per quanto riguarda il comparto audio si è ampliata la capacità del sintonizzatore audio per gli auricolari bluetooth. Inoltre è stato aggiunto anche il supporto VoLTE definito per Bouygues FR. Sicuramente grazie a questi aggiornamenti il nostro OnePlus 6 diventerà molto più performante.

OxygenOS 9.0.3, aggiornamento di OnePlus 6: il modello

OnePlus 6 è il top di gamma della casa e grazie all’aggiornamento OxygenOS 9.0.2 potremo sicuramente vedere migliorare le prestazioni dello stesso. Il prezzo si attesta attorno ai 450 euro in linea con i modelli di pari linea. Questo modello è dual sim con tecnologia LTE 4G e il sistema operativo Android 8.1. Il processore è un 8 Core da 2.3 gHz. Il display invece è da 6.28 pollici con una risoluzione da 2280×1080. La fotocamera sviluppa foto per 16 MegaPixel e video addirittura in 4K. La memoria interna è da 65 GigaByte con la possibilità di espanderla anche grazie a una microSd. Per chi è interessato a capire più o meno com’è il dispositivo mobile ci troviamo di fronte a uno smartphone con il peso netto di 177 grammi e le dimensioni sono 155.7×75.4×7.75 millimetri. Sicuramente si tratta di un top di gamma che è accessibile nel prezzo rispetto ad altri e non difetta per questo nelle prestazioni.

