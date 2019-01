Sms anonimi: i codici segreti da usare/ Procedura disponibile per TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone

Sms anonimi, con Tim, Wind, Tre e Vodafone è possibile inviare messaggi senza svelare il proprio numero di telefono: come riporta Tecno Android, ci sono degli appositi codici segreti da utilizzare, scopriamoli insieme. A differenza di Telegram e Whatsapp, gli sms consentono di poter mandare messaggi senza dover per forza utilizzare applicazioni Android o iOS. I codici segreti citati poco sopra valgono unicamente per le quattro compagnie nominate: con Iliad per il momento non è possibile effettuare la procedura. Il portale specializzato sottolinea che inviare sms anonimi è un gioco da ragazzi e funzionano sia per vecchi telefoni che per nuovi smartphone: ci sono però diverse modalità di funzionamento che cambiano da gestore a gestore.

SMS ANONIMI, I CODICI SEGRETI

Partiamo da Wind: secondo quanto riporta Tecno Android, è possibile inviare sms anonimici (codice: *k_k#s_testo), ma anche inviare un messaggio breve al quale il ricevente non potrà rispondere (codice: *k_s_testo), senza dimenticare la possibilità di identificarsi al ricevente con un nome di fantasia (codice: k_k#nickname_testo). Anche con TIM c’è la possibilità di inviare sms anonimi: servirà digitare ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo, inviando il testo 44933. Per quanto riguarda Vodafone è necessario scrivere S_NUMERODELDESTINATARIO_testo, inviando il testo al numero 4895894. Infine, per quanto riguarda Tre, è necessario scrivere NUMERODELDESTINATARIO_testo, inviando il testo al numero 48383. Questi i passaggi da fare per poter inviare un sms senza voler rivelare il proprio numero: ovviamente il consiglio è quello di non abusare di questi trucchetti…

