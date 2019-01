Samsung, lo smartphone pieghevole sarà presentato il 20 febbraio/ Evento Unpacked: lancio assieme a Galaxy S10

Samsung, lo smartphone pieghevole sarà presentato il prossimo 20 febbraio: dopo il rincorrersi di indiscrezioni e rumors a riguardo, una nota contenuta in un invito dell’azienda coreana per il prossimo evento Unpacked 2019, in programma in quel di San Francisco, in California (assieme a una indiscrezione riportata dal Wall Street Journal) ha confermato che prima di marzo non solo Samsung rivelerà al mondo uno dei modelli più rivoluzionari di telefoni sul mercato ma che il lancio avverrà contestualmente alla presentazione del nuovo Galasy S10, uno dei prodotti top gamma su cui si punta molto per consolidare la propria fetta di mercato e aumentare il divario con l’eterna rivale Apple. La data scelta inoltre non è casuale dato che l’Unpacked 2019 del 20 febbraio arriva qualche giorno prima proprio del Mobile World Congress in programma a Barcellona.

LO SMARTPHONE PIEGHEVOLE PRESENTATO A FEBBRAIO

Secondo quanto si apprende dalle indiscrezioni che circolano su siti specializzati in hi-tech, pare che il modello di smartphone pieghevole di Samsung sarà già perfettamente funzionante e non si tratterà di un mero prototipo come era accaduto quando il colosso coreano della telefonia aveva rivelato alcuni dettagli nel corso dell’ultima Developer Conference interna che aveva avuto luogo lo scorso novembre. Insomma, cresce stavolta l’attesa per vedere davvero all’opera la tanto decantata tecnologia Infinity Flex su cui si basa questo prodotto rivoluzionario che, tuttavia, nonostante l’evento del 20 febbraio si dice presenti ancora diversi problemi tecnici ma che pure questi sarebbero oramai in via di risoluzione definitiva. Di questo passo, non appaiono infondate le voci che vogliono la commercializzazione dello smartphone pieghevole entro già la prima metà del 2019, scelta che se unita a un successo del prodotto garantirebbe a Samsung un notevole vantaggio competitivo sui suoi rivali.

