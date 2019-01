Collection #1, il più grande furto di dati online/ 773 milioni di mail rubate, esperti: “Cambiate password”

Lo hanno già definito il più grande furto di dati online: si chiama Collection #1, un’operazione di hackeraggio con cui sono stati raccolti 773 milioni di indirizzi web e più di 21 milioni di password uniche. Dal nome si evince che possano esistere anche altre versioni di questo attacco hacker che ha portato alla nascita di un archivio da 87 gigabyte di dati sensibili. L’utente Odisseus, un esperto italiano di cybersecurity, è secondo l’Agi il primo ad averne dato notizia in Italia, ma il database è stato scoperto da Troy Hunt, ricercatore informatico autore del sito “Have I been pwned?” (“Sono stato bucato?”) che da anni conserva il risultato dei furti di dati ai danni di Facebook, Twitter, Adobe, Yahoo!, YouPorn e via dicendo. Accedendo a questo sito è possibile scoprire se si è stati oggetto del furto, ma gli esperti di sicurezza consigliano di cambiare subito le proprie password. L’enorme archivio è una collezione di diversi databreach operati negli anni. Molti account risultano presenti infatti nelle raccolte di attacchi hacker del passato. Facendo una comparazione con i dati raccolti sul suo sito, Hunt sostiene che «ci sono 140 milioni di email che non erano mai state caricate prima» nel suo database e lo stesso vale per la metà delle password, 10 milioni circa di password «nuove».

COLLECTION #1, IL “PIÙ GRANDE” FURTO DI DATI ONLINE

Sarebbero solo questi nuovi dati quelli veramente a rischio perché i precedenti verosimilmente sono stati già modificati dagli utenti. Molti dei domini coinvolti dal furto, quelli da cui sono stati raccolti i dati, finiscono con “.com” e sono legati a siti con materiale pornografico oppure social network e portafogli bitcoin. Il ricercatore dice di aver trovato l’archivio sul sito di hosting Mega, da cui poi è stato rimosso. Ma i dati starebbero viaggiando su alcuni forum di discussione popolari tra i gruppi hacker. Sul sito “Have I been pwned?”, preso d’assalto nelle ultime ore, si può verificare se la propria mail è stata rubata in questa azione specifica o in alcune precedenti. In tal caso, è bene cambiare le password degli account associati a quell’indirizzo email anche per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza attivando, dove possibile, la doppia autenticazione. Inoltre, bisogna fare attenzione a eventuali email strane: potrebbero essere delle esche per tentativi di pishing legati proprio alla circolazione della propria email online in ambienti legati ai cybercriminali. Tempo fa anche Stefano Accorsi rivelò di essere stato vittima di un attacco hacker.

