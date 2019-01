Mortal Kombat 11/ Video reveal a Londra, prime immagini del gameplay: violenza e fatality a gogo

Mortal Kombat 11, l’evento reveal a Londra presenta finalmente le prime immagini del gameplay di uno dei picchiaduro più amati e longevi della storia dei videogiochi: infatti, NetherRealm ha scelto la sede del Koko, noto locale della City, per svelare in anteprima europea l’ultimo capitolo, se possibile ancora più cruento e coinvolgente, del franchise diventato un must nel mondo dei videogames grazie al carisma di personaggio quali Liu Kang, Sub Zero e soprattutto Scorpion. E stando ai primi commenti della stampa specializzata, italiana ed estera, pare che i pochi minuti di gameplay confermano che Mortal Kombat è tornato ai fasti di un tempo e al di là del sontuoso restyling grafico ad entusiasmare pare essere soprattutto la complessa Modalità Storia oltre anche a tutto il nuovo campionario di Fatality, la parte più amata da parte degli aficionados del gioco, e anche le Fatal Blow.

IL GAMEPLAY DI MORTAL KOMBAT 11

L’evento reveal londinese di Mortal Kombat 11 ha riguardato la versione del picchiaduro per Xbox One X e rispetto al capitolo precedente si nota subito come gran parte del lavoro svolto dal team di sviluppo di NetherRealm riguarda il comparto grafico e soprattutto le animazioni dei vari personaggi che potranno interagire ancora di più col mondo circostante. Non solo: particolarmente interessante pare essere pure a curva di apprendimento per quanto riguarda mosse speciali e stili di combattimento, con delle barre che attivano le stesse mosse speciali di difesa e di attacco. Inoltre, è stato reso ancora più strategico il ruolo delle Fatal Blow, attivabile però solamente una volta nel corso dei match. Infine, come detto, se il brand di MK è diventato famoso anche per via del carisma di alcuni dei suoi personaggi, gli amanti della serie non potranno non apprezzare il ritorno proprio dei succitati Scorpion, Sub Zero ma anche di Rayden, uno dei protagonisti-chiave di quel mondo, e anche dell’affascinante Sonya Blade.





