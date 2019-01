Samsung Galaxy A60 con foro sul display/ Possibile debutto ad aprile: versione “lite” del modello A8s

Il Samsung Galaxy A60 avrà un foro sul display: nelle ultime ore infatti sono state rese note alla stampa specializzata alcune informazioni a proposito dei nuovi modelli che il colosso coreano della telefonia mobile lancerà nel corso del 2019 e tra i nove smartphone, oltre ai Galaxy A40, A50 e A90 e al tanto chiacchierato smartphone pieghevole, spicca soprattutto l’A60 che si caratterizza per un vistoso “foro” sul display e che dal punto di vista estetico rappresenta una soluzione di rottura. Secondo quanto si apprende, il Galaxy A60 dovrebbe essere presentato entro aprile ma si attendono conferme in merito e secondo le anticipazioni date da Ice Universe il suddetto foro si troverebbe sulla parte in alto a sinistra del display Infinity-O nuovo di zecca.

IL FORO SUL DISPLAY

L’arrivo del Samsung Galaxy A60 è previsto per il mese di aprile, dunque in pieno Q2 e in attesa di conferme è possibile spulciare la scheda tecnica di questo modello inusuale e che rientra appieno nella cosiddetta categoria mid-range anche se calibrata verso l’alto. Questo smartphone dovrebbe rappresentate infatti una sorta di versione “lite” del Galaxy A8s e sarà equipaggiato con un processore Exynos 9610 SoC che non è certo inferiore agli Snapdragon. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni questo telefono almeno all’inizio sarà destinato unicamente al mercato cinese che, come spesso accaduto in passato, pare molto più aperto a soluzioni innovative o anche “di rottura” come promette il design dell’A60. Tuttavia non è esclusa una sua commercializzazione anche in Europa dove Samsung ha sempre fatto registrare ottime performance di vendita per quanto concerne i modelli della serie A.

